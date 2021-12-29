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«Создается новая вселенная»: продюсер Кен о премьере фильма «Гранит»

Общество
«Создается новая вселенная»: продюсер Кен о премьере фильма «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Российские зрители долго ждали отечественные фильмы сродни «Граниту», которые рассказывают простые истории о человеческих судьбах. Об этом в беседе с ФАН рассказал креативный продюсер Генрих Кен.

Премьера картины «Гранит» о российских инструкторах в Мозамбике, сюжет которой разворачивается в 2019 году, состоялась 28 декабря на телеканале НТВ в 23:20 по московскому времени.

«Многие говорят, что «Гранит» — это продолжение «Туриста», но это не так. «Гранит» — предвестник «Туриста». Есть персонажи, которые появляются в «Граните», а потом уже в «Туристе». Если брать с хронологической точки зрения, то «Гранит» — первый фильм. Эти ленты тоже можно уже называть некой Вселенной. «Гранит» — уже вторая военная драма», — сообщил креативный продюсер.

Генрих Кен также назвал одну характерную особенность ленты, которая завоевала симпатии аудитории.

«Я читал все комментарии к трейлеру фильма, в какой-то степени они являются показательными. Это действительно мнение зрителей, а кино, как известно, создается в первую очередь именно для них. А зрители говорят о том, что наконец-то начало появляться новое российское кино. То есть, сегодня — военное кино, а завтра — на другую тематику. Это, скорее всего, кино о простых людях, которые говорят абсолютно простые мысли. Несколько человек писали о том, что герои этих фильмов не играют, а живут на экране. На экране простые эмоции, как в жизни. Мы же в жизни не гипертрофированно улыбаемся. Мы просто плачем, грустим, смеемся — без наигранности», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он отметил, что отечественное кинопроизводство становится все более востребованным и на международных площадках.

«Какое-то время мы копировали Голливуд, еще кого-то, а сейчас стараемся делать, безусловно, опираясь на то хорошее, что было в советском кино, делать действительно то, что называется русским продуктом. Не зря сегодня всевозможные западные платформы, которые наелись своих форматов, начинают покупать русский продукт. Вдруг оказалось, что мы интересны не только себе. То, что заботит нас и понимают наши зрители, откликается в людях в других странах. Значит, российское кино действительно начинает получаться. Российское кино стало восприниматься как самостоятельный продукт, а не какая-то подделка», — подытожил Генрих Кен.

Отметим, что главные роли в фильме исполнили актеры Олег ЧерновЕвгений ТерскихАлександр БарановскийМарк ГавриловИгорь ФилипповМексес Мабессимо и другие.

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гранит генрих кен
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