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Елена Валюшкина вспомнила, как «забрала» роль у дочери Марка Захарова

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 19:09
Шоу-бизнес
Елена Валюшкина вспомнила, как «забрала» роль у дочери Марка Захарова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 декабря. Актриса Елена Валюшкина поделилась подробностями о съемках в картине «Формула любви» Марка Захарова. Звезда призналась, что ее роль была предназначена для дочери режиссера.

Елена Валюшкина стала гостьей в телепроекте «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Звезда вспомнила в беседе с ведущим одну из главных ролей в карьере: артистка сыграла в картине «Формула любви». По словам Валюшкиной, ей пришлось «забрать» роль у дочери Марка Захарова Александры.

«Теперь-то я понимаю, что кроме меня никто бы так не сыграл в картине Марка Захарова «Формула любви». Марк Анатольевич хотел, чтобы сыграла в фильме именно его дочь Саша. Но судьба распорядилась так, что художественный совет выбрал меня», — поделилась артистка.

Валюшкина подчеркнула: несмотря на кастинг, это не изменило отношения Захарова к ней. Артистка призналась, что чувствовала себя уверенно на съемках и не сомневалась, что была достойна своей роли. По словам Валюшкиной, Захаров также не сомневался в ее таланте.

Ранее дочь Захарова Александра оказалась в центре судебных разбирательств, чтобы отстоять наследие отца. Артистка подала иски к театру «Ленком» из-за авторских прав на спектакли режиссера.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Валюшкина вспомнила, как «забрала» роль у дочери Марка Захарова
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