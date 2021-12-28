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«Майор Гром: Чумной доктор» вошел в топ-20 фильмов года на Netflix

Общество
«Майор Гром: Чумной доктор» вошел в топ-20 фильмов года на Netflix
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Москва, 28 декабря. Российский фильм режиссера Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор» вошел в двадцатку самых просматриваемых фильмов и сериалов на Netflix в 2021 году, об этом сообщает FlixPatrol.

Кинокартина заняла 20-е место в рейтинге. В течение года российский фильм входил в десятку самых популярных проектов стримингового сервиса почти в 30 странах мира.

Российская премьера «Майор Гром: Чумной доктор» прошла 1 апреля 2021 года. В ленты снимались Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов, Михаил Евланов, Анна Невская, Анастасия Немоляева и другие.

Ранее сообщалось, что компания Bubble Studios на фестивале Bubble Comic Con в Москве анонсировала фильм про детство майора Грома. События ленты развернутся в Петербурге в лихие девяностые.

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