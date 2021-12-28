Кирилл Туриченко пожаловался, что все еще не добился признания в «Иванушках International»

Москва, 28 декабря. Певец Кирилл Туриченко поделился деталями работы в группе «Иванушки International». Артист признался, что до сих пор не добился признания в составе знаменитого коллектива.

Группа «Иванушки International» уже 20 лет удерживает статус одного из самых популярных музыкальных коллективов в России. С 2013 года одним из солистов является Кирилл Туриченко. Музыкант заменил Ивана Яковлева, который скончался в 2017 году. Несмотря на успешный кастинг в группу, Туриченко признался, что карьера не принесла ему популярность.

«Я всегда в тени оставался в группе, да и по сей день остаюсь. Я никогда не смог бы перебить популярность ни Сорина, ни Яковлева. Но я все равно продолжаю работать», — пожаловался артист в беседе с изданием OK! Magazine.

Туриченко отметил, что контракт позволяет ему участвовать в сторонних проектах. Главное — согласовать все даты, в остальном его коллеги по группе стараются идти навстречу молодому исполнителю. Туриченко признался, что с благодарностью относится к солистам Андрею Григорьеву-Аполлонову и Кириллу Андрееву.

Несмотря на трудности в карьере, в личной жизни Туриченко произошло одно из самых счастливых событий: артист готовится к свадьбе. Маркетолог Мария Солодар рассказала, как подтолкнула звезду сделать предложение избраннице.