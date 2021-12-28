Госдума рассмотрит законопроект о защите прав россиян при кредитовании

Москва, 28 декабря. Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, направленный на защиту прав потребителей в сфере кредитования. Об этом свидетельствует электронная база данных нижней палаты парламента, пишет РБК.

Разработкой документа занимались заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, координирующий работу профильного комитета и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В рамках проекта предусмотрено ограничение срока необеспеченных кредитов пятью годами.

«Срок действия потребительского кредита (займа) без обеспечения не может превышать пять лет, за исключением потребительских кредитов (займов), предоставляемых в рамках государственных программ, предусматривающих предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации субсидий кредиторам на возмещение недополученных доходов кредиторов по выданным потребительским кредитам (займам)», — указано в документе.

Кроме того, по словам Журавлева, законопроект обязывает кредитора в случае, если есть несколько процентных ставок, рассчитать полную стоимость кредита (ПСК), с учетом минимальной и максимальной сумм платежей, которые будет платить заемщик.

Однако уже сейчас финансовые компании тщательно изучают качество кредитной истории, доходность, а также объем долговой нагрузки клиентов перед тем, как принять решение о предоставлении кредита.