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Xiaomi представила смартфоны 12 и 12 Pro в Китае

Технологии
Xiaomi представила смартфоны 12 и 12 Pro в Китае
Global Look Press  /  Karl F. Schöfmann/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 28 декабря. Китайская компания Xiaomi представила новые флагманские устройства — Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Об этом сообщили представители фирмы на Weibo.

Базовая модель устройства получила 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 герц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Устройство оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Новый Xiaomi 12 также имеет тройную камеру с разрешениями 50, 13 и 5 Мп.

Pro версия смартфона получила больший размер экрана и камеру с возможностью съемки видео в формате 8K. Оба телефона получат оболочку MIUI 12.5 на базе Android 12. Стоимость стандартной модели составляет 3699 юаней, или около 41 тысячи рублей. Xiaomi 12 Pro можно приобрести за 4699 юаней, или около 52 тысяч рублей. Продажи стартуют в январе.

Ранее стало известно, что китайский производитель Xiaomi анонсировал выход на рынок нового телевизора Mi TV EA70 2022. Заказы на новинку начнут принимать 27 декабря.

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