Премьер Белоруссии Головченко считает, что Минск готов к ответу на санкции Запада

Минск, 28 декабря. Минск будет готов принять меры в ответ на продолжение санкционной политики Запада. Соответствующее заявление сделал белорусский премьер-министр Роман Головченко в своем Telegram-канале.

По словам Головченко, в Белоруссии все же надеются, что западные государства одумаются. Он подчеркнул, что минские власти не будут сидеть сложа руки, когда дело касается ущерба государству.

«Надеемся, что здравый смысл восторжествует, и эта санкционная конфронтация прекратится. Если она не прекратится, мы будем дальше защищать свои экономические интересы: если нам наносят ущерб, мы будем вынуждены наносить ущерб тем, кто нас атакует», — высказался премьер Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко лишил Запад, и в частности Польшу, последней возможности вести против Белоруссии гибридную войну. Таким мнением поделился политолог Вадим Гигин.