Нострадамус предрек смерть Ким Чен Ына, войну в Европе и миграционный кризис в 2022 году

Москва, 28 декабря. Французский алхимик Мишель Нострадамус оставил после себя более 6 тыс. предсказаний, большая часть из которых уже сбылась. Однако часть его пророчеств еще только должна сбыться и грозит человечеству катастрофами в 2022 году.

Нострадамус не раз оказывался прав, когда предсказывал приход к власти Адольфа Гитлера, Вторую мировую войну, теракт 11 сентября, Французскую революцию и даже разработку атомной бомбы. По словам его последователей, алхимик также, возможно, предсказал начало пандемии коронавируса в 2020 году. Поэтому теперь толкователи пророчеств уверены, что в 2022 году Нострадамус предрек смерть лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Внезапная смерть первого персонажа / Приведет к переменам, а возможно появлению другого персонажа в королевстве», — написал он в 14-м катрене центурии IV.

Сторонники Нострадамуса считают, что в четверостишии говорится именно о Ким Чен Ыне, учитывая множество слухов, вызванных его сильным похудением и долгим отсутствием на публике. А его недавнее появление лишь подогрело давние предположения о его здоровье, передает The Sun.

Кроме того, одно из пророчеств Нострадамуса касается грядущего миграционного кризиса. Алхимик писал: «От крови и голода еще большее бедствие. Семь раз приходят на морской пляж / Голод и рабство». Согласно толкованию, войны и вооруженные конфликты в мире могут усилить голод, что увеличит миграционные потоки.

Global Look Press / Cristian Leyva/Keystone Press Agency

Нострадамус также спрогнозировал войну в Европе, предсказав начало осады французской столицы. На это указывают его строки: «По всему великому городу / Будут солдаты, размещенные на полях и в городах». В Париже уже происходили печальные события на фоне беспорядков из-за ограничений по COVID-19, а также ряд террористических атак в 2015 году, когда погибло около 130 человек.

Еще один катрен посвящен распаду Евросоюза, поскольку в нем говорится: «Священные храмы в римском стиле / Отвергнут обманувшие устои». Нострадамус мог предсказать развал Европейского Союза, который переживает не лучшие времена после выхода Великобритании.

Пророчество старца Нектария Оптинского тем временем рассказало о приближающемся конце света. Всеобщая погибель может наступить уже в 2022 году.