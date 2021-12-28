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Политтехнолог Бала счел унизительным отношение Белого дома к украинской власти

Политика
Политтехнолог Бала счел унизительным отношение Белого дома к украинской власти
pixabay.com

Киев, 28 декабря. Американские власти неуважительно обращаются с руководством Украины, уверен политтехнолог Виталий Бала.

Недавно похожую мысль озвучивал политолог Армен Гаспарян. Он указывал, что Вашингтон готов «разменять» государство в случае прекращения отношений между Россией и Китаем. Бала подчеркнул, что Белый дом унизительно относится к официальному Киеву, и предложил выход из напряженной для Украины ситуации.

«Нужно, чтобы к управлению страной (Украиной. — Прим. ФАН) приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий, и меньше мы потратим время», — добавил политтехнолог в эфире канала «Украина 24».

Ранее пользователи Сети из Великобритании раскритиковали активность США на Украине. Комментаторы назвали соседнее с Россией государство марионеткой Вашингтона.

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украина сша бала
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