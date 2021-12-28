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Sohu: истребители ВВС США «ослепли» из-за российских систем РЭБ в Калининградской области

Армия
Sohu: истребители ВВС США «ослепли» из-за российских систем РЭБ в Калининградской области
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Пекин, 28 декабря. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) едва не лишили ВВС США нескольких самолетов, которые отважились приблизиться к границам РФ.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что не так давно произошли два ярких эпизода, которые свидетельствуют об уязвимости американских боевых самолетов перед российскими комплексами РЭБ. По словам экспертов, РФ в последние годы добилась больших успехов в создании и совершенствовании подобных систем, передает «ПолитРоссия».

Так, в 2017 году два самолета ВВС США в ходе полета над водами Балтийского моря столкнулись с серьезными сбоями бортовых систем. Летчикам пришлось экстренно приземлиться на одном из аэродромов в Польше. Расследование показало, что боевые единицы слишком близко подошли к российским границам и попали под воздействие систем РЭБ, расположенных в Калининградской области, которые буквально «свели с ума» самолеты.

«Американские военные не сделали из произошедшего необходимых выводов, и в итоге подобная ситуация повторилась», — говорится в статье.

Похожий инцидент произошел с ВВС США в Сирии, когда американский самолет пролетал рядом с российской базой. Его навигационные системы неожиданно «ослепли», и ему пришлось возвращаться на базу. Эксперты говорят, что если бы системы РЭБ работали в полную силу, то истребители вряд ли смогли бы добраться до своих аэродромов.

Ранее в США признали, что Россия является лидером в сфере создания комплексов радиоэлектронной борьбы. Американские специалисты заявили, что страна чудовищно отстает от оппонента.

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Все новости / Армия / Sohu: истребители ВВС США «ослепли» из-за российских систем РЭБ в Калининградской области
РЭБ россия ввс сша
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