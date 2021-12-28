Народная милиция ЛНР заявила о переброске снайперов ВСУ для провокаций в Донбассе

Луганск, 28 декабря. ВСУ перебросили снайперов в район села Новозвановка для проведения провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис сообщил, что военнослужащими республики было зафиксировано прибытие трех снайперских пар ВСУ в район Новозвановки. Отмечается, что за ними было установлено постоянное наблюдение, чтобы при необходимости пресечь любые их агрессивные действия.

«Украинское командование, наращивая силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, продолжает активно демонстрировать свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем», — заявил Микужис.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ два раза открывали огонь по окрестностям Донецка. По неподтвержденной информации, украинскими военными в Донбассе также был убит офицер Народной милиции ДНР, передает «Царьград».