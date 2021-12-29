Жители Японии пострадали от рекордных снегопадов

Японский остров Хонсю накрыло толстым слоем снега. Местные жители не могут передвигаться по стране из-за коллапса транспортной системы.

Причиной осадков стал мощный холодный циклон, который продвигается по побережью островного государства. Высота снега в некоторых префектурах достигла 70 см.

Снегопад в Японии уже назвали сильнейшим за всю историю наблюдений. Из-за погодных условий в стране отменили около 100 рейсов. Пассажирам одной из электричек пришлось ночевать в вагонах, так как транспорт не мог продолжать путь.

Без света осталось уже тысячи домов, пострадали несколько японцев. Местные власти рекомендуют горожанам воздержаться от походов на улицу.

Также была создана спецгруппа по борьбе с последствиями снегопадов. Она займется ликвидацией ущерба от природного явления.

В январе текущего года Япония уже становилась жертвой стихии. Из-за сильных снегопадов погиб один человек и 80 пострадали.