Украинские пользователи Сети отправили жену Зеленского «в окопы» после поста в Instagram

Киев, 28 декабря. Публикация жены президента Украины Владимира Зеленского Елены вкупе с недавней постановкой всех женщин республики на воинский учет привела пользователей Instagram в ярость. Украинки раскритиковали первую леди и отправили ее «в окопы».

Неосторожная инициатива Зеленской обернулась настоящим кошмаром в социальных сетях. Первая леди Украины попыталась подвести итоги прошедшего 2021 года и призвала каждого гражданина задуматься, чем он может помочь своей стране в этот непростой период.

Однако больше пространных рассуждений украинцев и украинок волновали реальные меры такие, как постановка на воинский учет всех женщин страны. Пользователи Сети поставили на место первую леди, напомнив ей о ее новых обязанностях и призвали ее отправляться на передовую.

Prt Scr instagram.com / @olenazelenska_official

«Госпожа Зеленская, ждем ответа по поводу вашей постановки на учет в военкомат», — усмехнулась одна из пользовательниц.

«Когда на учет в военкомат? Подайте пример!» — поддержала ее другая.

Некоторые пользователи также высмеяли манеру президентской четы делать публикации в соцсетях по любому поводу и в любой ситуации. Другие комментаторы подшутили над Зеленской, сделав отсылку к нашумевшему фото ее супруга в траншеях в Донбассе, одетому в очевидно маленький по размеру бронежилет.

«Ленка, ждем фото из окопов!» — смеются украинцы.

Первая леди Украины Елена Зеленская не первый раз попадает в центр интернет-скандалов. Ранее пользователи Сети неоднозначно встретили дизайнерский наряд, который супруга главы государства выбрала для рабочей поездки в США.