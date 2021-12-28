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Sony может взять Эмму Стоун на роль нового Человека-паука

Общество
Sony может взять Эмму Стоун на роль нового Человека-паука
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Москва, 28 декабря. Студия Sony планирует расширить киновселенную Человека-паука женскими образами. Компания может вернуть актрису Эмму Стоун в роли Женщины-паука.

Картина «Человек-паук: Нет пути домой» уже преодолела отметку в 1 млрд долларов в прокате. Неудивительно, что успех блокбастера вселил в студийных боссов Sony и Marvel надежды на потенциал будущих проектов спайдерверса. Так, Эмма Стоун может вернуться в роли Гвен Стейси из дилогии Марка Уэбба. Об этом сообщает инсайдер MyTimeToShineHello. Sony все еще не прокомментировала эти слухи.

Героиня Эммы Стоун погибла во втором фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», однако она может появиться в одной из параллельных вселенных в качестве Спайдер-вумен.

«Человек-паук:» Нет пути домой» лидировал в кинотеатрах США по кассовым сборам. Картина заработала свыше 478 млн долларов в западном прокате и продемонстрировал один из лучших стартов в жанре супергеройского кино.

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эмма стоун sony человек-паук
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