Режим ЧП в тюрьмах Эквадора отменили под Новый год

Кито, 28 декабря. Правительство Эквадора не планирует возобновлять режим чрезвычайного положения в тюрьмах страны, введенный по причине смертельных бунтов. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Макс Кампос.

Режим чрезвычайного положения, который завершается сегодня, позволял надзирателям пенитенциарных учреждений постоянно находиться в тюрьмах в качестве сотрудников службы безопасности.

В ноябре президент Эквадора Гильермо Лассо продлил на месяц режим чрезвычайного положения из-за роста насилия через несколько дней после беспорядков, вспыхнувших 12 ноября в одной из тюрем эквадорского города Гуаякиль, в результате которых 62 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения.

Федеральное агентство новостей /

«Вооруженные силы и Национальная полиция продолжат без режима ЧП оказывать поддержку Национальной службе всесторонней помощи при работе с заключенными и несовершеннолетними правонарушителями», — заявил Кампос.

По информации Межамериканской комиссии по правам человека (CIDH), кризис насилия в тюрьмах Эквадора в 2021 году привел к смерти 300 человек — на 15% больше, чем в 2020 году.

????Tras un análisis de la situación del Sistema de Rehabilitación Social y la culminación del estado de excepción, el Gabinete de Seguridad resolvió que las @FFAAECUADOR continuarán respaldando a la @PoliciaEcuador en el perímetro externo de los centros penitenciarios

Detalles????⤵️ pic.twitter.com/ObWXR8ozde — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 26, 2021

В конце сентября в одной из тюрем вблизи города также произошли беспорядки. В результате столкновений погибли 119 человек. Эквадорское правительство обвинило в происходящем банды, занимающиеся торговлей наркотиками, и пообещало очистить улицы от преступности.