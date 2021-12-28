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Режим ЧП в тюрьмах Эквадора отменили под Новый год

Весь мир
Режим ЧП в тюрьмах Эквадора отменили под Новый год
twitter.com/PoliciaEcuador  /  Официальный аккаунт полиции Эквадора

Кито, 28 декабря. Правительство Эквадора не планирует возобновлять режим чрезвычайного положения в тюрьмах страны, введенный по причине смертельных бунтов. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Макс Кампос.

Режим чрезвычайного положения, который завершается сегодня, позволял надзирателям пенитенциарных учреждений постоянно находиться в тюрьмах в качестве сотрудников службы безопасности.

В ноябре президент Эквадора Гильермо Лассо продлил на месяц режим чрезвычайного положения из-за роста насилия через несколько дней после беспорядков, вспыхнувших 12 ноября в одной из тюрем эквадорского города Гуаякиль, в результате которых 62 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения.

Режим ЧП в тюрьмах Эквадора отменили под Новый год
Федеральное агентство новостей /

«Вооруженные силы и Национальная полиция продолжат без режима ЧП оказывать поддержку Национальной службе всесторонней помощи при работе с заключенными и несовершеннолетними правонарушителями», — заявил Кампос.

По информации Межамериканской комиссии по правам человека (CIDH), кризис насилия в тюрьмах Эквадора в 2021 году привел к смерти 300 человек — на 15% больше, чем в 2020 году.

В конце сентября в одной из тюрем вблизи города также произошли беспорядки. В результате столкновений погибли 119 человек. Эквадорское правительство обвинило в происходящем банды, занимающиеся торговлей наркотиками, и пообещало очистить улицы от преступности.

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чп эквадор тюрьма
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