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Дед Мороз из Великого Устюга получил в подарок от ребенка рисунок ядерного реактора

Общество
Дед Мороз из Великого Устюга получил в подарок от ребенка рисунок ядерного реактора
pixabay.com  /  @jasongillman

Великий Устюг, 28 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, которые у него просили дети и сувенирах, приходящих от ребят.

Одним из самых необычных желаний ребенка на этот Новый год был русалочий хвост. Его попросила подарить девочка из Перми, поделился Дед Мороз.

«В Ростове-на-Дону дети просили для мамы корову и мотокультиватор для земли», — рассказал новогодний волшебник.

Также дети просили подарить абонемент в бассейн. Дед Мороз отметил, что и сам в этом году получил очень необычный сувенир от ребенка. Деду Морозу прислали рисунок настоящего ядерного реактора.

Новогодний поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой запустили в Крыму. Украшенный в праздничном стиле состав курсирует по маршруту «Симферополь – Евпатория–Курорт». Поезд начал работать с 17 декабря.

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дед мороз новый год подарки
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