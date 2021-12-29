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«Зона ультиматума». Как обеспечить безопасность России?

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Новый выпуск авторской программы «Зона» посвящен публикации проекта договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Публицист Игорь Кимаковский разобрался в предпосылках документа и его последствиях.

По мнению ведущего, на нашу страну до сих пор оказывается давление со стороны западных государств. В том числе это связно с ситуацией на территории Украины.

Кимаковский подчеркивает, что Россия смогла выдержать провокации и показать всему миру свою силу. И сегодня уже Москва диктует условия Европе и США.

В выпуске «Зона ультиматума» обсудили и главное событие грядущих дней — Новый год. Публицист озвучил искренние пожелания читателям и зрителям Федерального агентства новостей.

Более подробный разбор договора, а также мнение различных экспертов на этот счет вы узнаете в новом выпуске проекта «Зона».

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Все новости / Видео / «Зона ультиматума». Как обеспечить безопасность России?
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