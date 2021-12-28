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Дзюба отреагировал на слухи о переходе из «Зенита» в «Рубин»

Спорт
Дзюба отреагировал на слухи о переходе из «Зенита» в «Рубин»
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 28 декабря. Форвард «Зенита» Артем Дзюба в социальных сетях прокомментировал информацию об уходе из команды.

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба 28 декабря опубликовал в Instagram-аккаунте новый пост, в котором показал подписчикам свою статистику в РПЛ за 2021 год. В 27 матчах чемпионата России по футболу форвард забил 19 голов и отдал девять результативных передач.

«Когда говорят, что ты уже не тот», — подписал фото в социальной сети 33-летний футболист.

Дзюба отреагировал на слухи о переходе из «Зенита» в «Рубин»
Prt Scr instagram.com / @artem.dzyuba

Несмотря на впечатляющую статистику в РПЛ, в Лиге чемпионов Дзюба выглядел не так ярко. Он ни разу не поразил ворота соперников. По неофициальным данным, Сергей Семак не рассчитывает на опытного форварда. При этом в услугах нападающего заинтересован «Рубин», который возглавляет экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что казанский клуб готов платить Дзюбе 1 миллион евро в год без учета бонусов в случае, если форвард согласится на переход. Контракт нападающего с «Зенитом» действует до лета 2022 года.

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футбол рубин соцсети дзюба рпл
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