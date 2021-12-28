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Lada Vesta стала базой для создания беспилотного прототипа

Экономика
Lada Vesta стала базой для создания беспилотного прототипа
Prt Scr youtube.com  /  Энергетик Сергей Николаев

Москва, 28 декабря. Институт НАМИ присоединился к группе компаний, которые заняты разработкой беспилотных автомобилей в России. Его специалисты для создания автономно управляемой модели выбрали Lada Vesta. Об этом пишет Wroom.ru.

Сейчас эксперты ведут испытания машины как на полигоне, так в городских условиях. Автомобиль оснащен тремя типами машинного «зрения», включающими видеокамеры, лидары (лазерные радары, которые позволяют построить трехмерную модель окружающего пространства) и традиционные радары. Все указанные системы сочетаются с подробными цифровыми картами местности.

По словам представителей НАМИ, конечной целью этого проекта является создание беспилотной системы, предназначенной для установки в разных моделях автомобилей. О сроках внедрения указанных технологий в стране пока сложно говорить, так как российское законодательство не позволяет эксплуатировать на дорогах транспортные средства без водителя.

Испытания другого вида беспилотников — летательного аппарата с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей начались в России. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

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