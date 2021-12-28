Театр Джигарханяна объединили с Театром сатиры в Москве

Москва, 28 декабря. Московский драматический театр Армена Джигарханяна объединили с академическим театром сатиры, об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Новым руководителем объединенного театра Сатиры и «Прогресс сцен Армена Джигарханяна» станет Сергей Газаров. Театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован по приказу Департамента культуры города Москвы.

По словам Газарова, у него было время для знакомства с театром Сатиры и его коллективом. Режиссер отметил, что объединение театров позволит открыть новые возможности для творчества и сотрудничества.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Татьяна Доронина впервые за три года вновь сможет посетить свой театр МХАТ им. Горького 25 января. Об этом рассказал гендиректор учреждения Владимир Кехман.