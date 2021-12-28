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Пусть в Сочи греются: Гоген Солнцев считает, что отдых за границей может «испортить» депутатов
Общество
Пусть в Сочи греются: Гоген Солнцев считает, что отдых за границей может «испортить» депутатов
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Отечественные чиновники должны не только в рождественские каникулы отдыхать в России, но и в любые другие свободные от работы дни. Во-первых, таким образом они покажут, что являются истинными патриотами своей страны, а во-вторых, станут настоящим примером для подражания. Именно так считает актер, радиоведущий и звезда многочисленных телешоу Гоген Солнцев. Свою позицию он подробно объяснил в интервью ФАН, комментируя предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить государственным и муниципальным служащим выезжать за рубеж на новогодних праздниках.

«Мы посмотрим, что чиновники и депутаты валяются на российском пляже, и тоже поедем. То есть они должны пример показать, что российские курорты — это шик и блеск! Понятно, что море Черное и его белым не сделать и прозрачным. Но тем не менее у нас есть свое море и мы прекрасно можем отдыхать на своем море. Зачем лететь куда-то в Египты, в Таиланды?! Зачем нам это нужно?!» — высказался актер.

Кроме того, Гоген Солнцев уверен, что введение ограничения на заграничные каникулы убережет чиновников и депутатов от многих ошибок, в частности, от государственной измены.

«Депутаты и чиновники — это хранители гостайн. И очень бы не хотелось, чтобы кого-то там завербовали за границей. Я вообще удивлен, что только сейчас им хотят ввести такое ограничение. Это удивительно! Потому что у меня есть приятель, и он в правоохранительных органах работает, и он не может выезжать, потому что он как раз-таки носитель гостайны. По закону он невыездной. И также надо и депутатам сделать. Так что пусть депутаты и чиновники в Сочи греются на камушках», — эмоционально заявил Гоген Солнцев.

Накануне парламентарий Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма. Об этом депутат сообщил в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — отметил Хамзаев.

Пусть в Сочи греются: Гоген Солнцев считает, что отдых за границей может «испортить» депутатов
wikipedia.org / RIA Novosti archive / Igor Yakunin / CC-BY-SA 3.0

Он добавил, что многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России, поддержали его инициативу. Ранее вместо фиксированных новогодних каникул лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить 15 дней к ежегодному отпуску россиян. По его мнению, длительные новогодние каникулы провоцируют людей на пьянство и наносят огромные потери экономике, поэтому присоединение этих выходных к отпускам скажется положительно.

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