Роскомнадзор внес американский Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Москва, 28 декабря. Роскомнадзор закончил процесс внесения американского сервиса Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

ООО «Развлекательный онлайн-сервис» выполнил все требования российского законодательства для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца платформы Netflix в России. Роскомнадзор внес стриминговую площадку в реестр АВС, сообщили в «Известиях».

«Развлекательный онлайн-сервис», выступающий оператором Netflix в России, является частью «Национальной Медиа Группы», в которой также подтвердили включение американской платформы в реестр ведомства.

Ранее стало известно, что режиссер популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек обсуждает со стриминговой платформой Netflix не только второй, но и третий сезон шоу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу KBS World.