Генпрокуратура Украины приняла заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского

Киев, 28 декабря. Офис генпрокурора Украины, СБУ и Госбюро расследований (ГБР) приняли заявления о госизмене со стороны президента Владимира Зеленского и его сторонников. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Верховной рады Ирина Геращенко.

Соратница экс-президента Украины Петра Порошенко сообщила, что госизмена нынешнего лидера и его команды заключается в финансировании террористических организаций, вовлечении страны в энергетический кризис и возобновлении зависимости от поставок электричества и топлива из России и Белоруссии. Во всех службах безопасности заявления против Зеленского были приняты, подчеркнула Геращенко.

Также в эскалации топливного кризиса на подконтрольных Киеву территориях бывшего комедианта обвиняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает радио Sputnik.

«Мы заранее сообщили руководству СБУ, что, согласно закону о статусе народного депутата, хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», — подчеркнула сопредседатель «Европейской солидарности».

Заявления в отношении Зеленского были поданы после того, как экс-президент Украины Петр Порошенко лично заподозрил действующего главу государства в измене родине. В отношении самого олигарха уже возбуждено аналогичное уголовное дело из-за якобы закупок угля из Донбасса.