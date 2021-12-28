Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 20:35
20:33
Происшествия
Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде
20:33
Политика
Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
20:32
Общество
Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев
20:30
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев высмеяли Бузову и ее песни
20:28
Происшествия
Молодой клиент умер в калининградской сауне
20:26
Общество
Вице-губернатор Петербурга пожелал горожанам верить в волшебство
20:25
Общество
Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году
20:23
Общество
Глава Севастополя рассказал на пресс-конференции об итогах работы правительства за год
20:23
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев упрекнул Диму Билана в лицемерии после интервью Ксении Собчак
20:21
Общество
Эрмитаж опубликовал новогоднее видео с участием одного из своих котов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гостья Петербурга потеряла миллион рублей, который позже нашел мигрант
Происшествия
Гостья Петербурга потеряла миллион рублей, который позже нашел мигрант
pixabay.com  / 

Санкт-Петербург, 28 декабря. Приезжий безработный из Узбекистана нашел на улице Почтамтской пакет с крупной суммой денег. Пакет потеряла гостья Санкт-Петербурга из Липецка. Она обнаружила пропажу 975 тысяч рублей и тут же обратилась в полицию Адмиралтейского района, сообщает российский информационный портал «Провинция.ру».

Правоохранители быстро вышли на след мигранта, который успел зачислить всю найденную им сумму на свой счет. Он был задержан в хостеле на Казанской улице, при нем были найдены чеки, подтвердившие зачисление денег. После составления административного протокола о нарушении миграционного законодательства приезжий был отправлен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН рассказывал о менее приятной находке. Петербуржец обнаружил в недавно купленной квартире две гранаты.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Гостья Петербурга потеряла миллион рублей, который позже нашел мигрант
мигрант находка пакет потеря миллион
Комментировать