Гостья Петербурга потеряла миллион рублей, который позже нашел мигрант

Санкт-Петербург, 28 декабря. Приезжий безработный из Узбекистана нашел на улице Почтамтской пакет с крупной суммой денег. Пакет потеряла гостья Санкт-Петербурга из Липецка. Она обнаружила пропажу 975 тысяч рублей и тут же обратилась в полицию Адмиралтейского района, сообщает российский информационный портал «Провинция.ру».

Правоохранители быстро вышли на след мигранта, который успел зачислить всю найденную им сумму на свой счет. Он был задержан в хостеле на Казанской улице, при нем были найдены чеки, подтвердившие зачисление денег. После составления административного протокола о нарушении миграционного законодательства приезжий был отправлен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН рассказывал о менее приятной находке. Петербуржец обнаружил в недавно купленной квартире две гранаты.