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Украинская компания «Антонов» представила первый в серии Ан-178 для ВСУ

Армия
Украинская компания «Антонов» представила первый в серии Ан-178 для ВСУ
facebook.com  /  ГП «Антонов»

Киев, 28 декабря. Первый серийный самолет Ан-178, предназначенный для для проведения летных сертификационных испытаний, представили сотрудники украинского госпредприятия «Антонов».

Строительство военно-транспортного самолета проходило в рамках сотрудничества с Вооруженными силами Украины. Ан-178 может подниматься на 12200 метров. Дальность полета составляет 5500 километров при грузоподъемности до 18 тонн.

Ранее американский аналитик Дэвид Экс раскритиковал командование Военно-воздушных сил Украины. По его словам, боевая авиация страны за последние годы превратилась в груду бесполезного металлолома. Военный эксперт Михаил Ходаренок придерживается аналогичного мнения, передает «Царьград». Он уверен, что авиация и ПРО являются самыми слабыми звеньями украинской армии.

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Все новости / Армия / Украинская компания «Антонов» представила первый в серии Ан-178 для ВСУ
украина антонов ввс украины ан-178
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