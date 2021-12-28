Минобороны Украины запретило Кличко создавать штаб территориальной обороны в Киеве

Киев, 28 декабря. Минобороны Украины жестко осадило мэра Киева Виталия Кличко, заявившего накануне о создании штаба территориальной обороны в украинской столице.

Отмечается, что 27 декабря градоначальник провел межведомственное совещание по безопасности, на котором призвал развернуть в кратчайшие сроки систему обороны Киева. Кличко также заявил о планах провести учения территориальной обороны в начале следующего года. Однако минобороны страны поставило на место решившего заняться самоуправством чиновника, запретив ему создавать штаб.

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Резников напомнил Кличко об отсутствии полномочий у мэров городов для принятия подобных решений. Он призвал градоначальника заниматься делами, которые находятся в пределах его компетенции. Министр заявил, что подобные инициативы только мешают ВСУ выполнять свой долг, нарушая вертикаль власти в вопросах обороны.

«Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны», — заявил Резников.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден проявить инициативу из-за скандала вокруг нового приказа о постановке беременных женщин на воинский учет. Распоряжение вызвало шквал критики, поэтому минобороны поспешило оправдаться.