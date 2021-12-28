Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 19:06
19:05
Происшествия
Вора в законе по кличке Фин приговорили к десяти годам колонии в Чувашии
19:02
Шоу-бизнес
Кирилл Туриченко пожаловался, что все еще не добился признания в «Иванушках International»
19:00
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о защите прав россиян при кредитовании
19:00
Технологии
Xiaomi представила смартфоны 12 и 12 Pro в Китае
19:00
Общество
Главные новости дня: 28 декабря
19:00
Общество
«Ничего не меняется»: актер Панин не удивился провалу уборочной кампании в Петербурге
18:59
Общество
«Уралхим» и «Уралкалий» создадут рабочие места для осужденных
18:57
Политика
Премьер Белоруссии Головченко считает, что Минск готов к ответу на санкции Запада
18:55
Общество
Нострадамус предрек смерть Ким Чен Ына, войну в Европе и миграционный кризис в 2022 году
18:55
Происшествия
Водитель и пассажир Subaru погибли в ДТП с КамАЗом в Севастополе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны Украины запретило Кличко создавать штаб территориальной обороны в Киеве

Политика
Минобороны Украины запретило Кличко создавать штаб территориальной обороны в Киеве
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 28 декабря. Минобороны Украины жестко осадило мэра Киева Виталия Кличко, заявившего накануне о создании штаба территориальной обороны в украинской столице.

Отмечается, что 27 декабря градоначальник провел межведомственное совещание по безопасности, на котором призвал развернуть в кратчайшие сроки систему обороны Киева. Кличко также заявил о планах провести учения территориальной обороны в начале следующего года. Однако минобороны страны поставило на место решившего заняться самоуправством чиновника, запретив ему создавать штаб.

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Резников напомнил Кличко об отсутствии полномочий у мэров городов для принятия подобных решений. Он призвал градоначальника заниматься делами, которые находятся в пределах его компетенции. Министр заявил, что подобные инициативы только мешают ВСУ выполнять свой долг, нарушая вертикаль власти в вопросах обороны.

«Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны», — заявил Резников.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден проявить инициативу из-за скандала вокруг нового приказа о постановке беременных женщин на воинский учет. Распоряжение вызвало шквал критики, поэтому минобороны поспешило оправдаться.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Минобороны Украины запретило Кличко создавать штаб территориальной обороны в Киеве
украина Киев минобороны кличко
Комментировать