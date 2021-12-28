Политолог Сатановский высмеял «газовые открытки» немцам в преддверии диалога России и НАТО

Москва, 28 декабря. Европейцы нечаянно раскрыли свою главную слабость перед президентом России Владимиром Путиным в преддверии переговоров Москвы и НАТО по гарантиям безопасности. На это указал авторитетный политолог Евгений Сатановский.

В личном Telegram-канале «Армагеддоныч» известный журналист высмеял «газовые открытки», которые получают якобы лично от Путина немцы. В почтовых отправлениях граждане ФРГ начали получать сообщения о том, что, включая отопление в домах, они финансируют лично российского лидера, что вызвало широкий резонанс. По словам Сатановского, подобные методы запугивания народных масс не новы.

«Именно так выглядела нацистская пропаганда 30-х годов, призывавшая немцев ничего не покупать у евреев. Старая школа — знают, как население запугать. Топорно, конечно, работают — по Геббельсу — но чего стараться? По уровню истерии, нагнетаемой западными политиками и СМИ, Россия - эдакий коллективный еврей среди наций. Так раньше только Израилю доставалось», — указал Сатановский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако развернувшаяся на Западе истерия демонстрирует и главный страх немцев, объясняет политолог. История с «газовыми открытками от Путина» наглядно демонстрирует, как Москву демонизируют в глазах европейского населения. Однако Кремль не собирается реагировать на провокации — не вводит войска на Украину, не бряцает оружием, и всем поведением дает понять, что коллективный Запад будет вынужден сесть за стол невыгодных для себя переговоров по гарантиям безопасности. Также, как сообщает радио Sputnik, страны коллективного Запада понимают, на какие уступки Россия идти не готова, и намерены на это давить.

«На Украину Путин и то, несмотря на все прогнозы, что вот-вот туда российские танки вторгнутся, не нападает, хоть тресни. И ни на кого не нападает. Ни на Польшу с прибалтами, ни на Грузию с Молдавией. Ждешь его, ждешь... Так ещё и условия по обеспечению гарантий безопасности России НАТО и персонально американцам выкачены - их теперь обсуждать придётся. Ну, как Москва всерьёз настроена и не будет отступать от основных красных линий, которые она прочертила?! Это же не исключено? И что теперь, войска от её границ отводить, технику вывозить с постсоветского пространства, а то и из всей Восточной Европы, проекты обустройства там новых военных баз замораживать? Ужас какой-то!» — иронизирует Сатановский.

На ситуацию с открытками, содержащими «намек от Путина», обратил внимание блогер «Медвежий угол» портала «Мир тесен». В преддверии новогодних праздников немцы начали получать открытки с изображением российского лидера и призывами отказаться от отопления домов, чтобы якобы не финансировать Россию и лично ее президента.