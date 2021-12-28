Харатьян и Зудина стали участниками новых «Танцев со звездами»

Москва, 28 декабря. Звезды театра и кино примут участие в новом сезоне проекта «Танцев со звездами». Среди них оказались и Дмитрий Харатьян с Мариной Зудиной.

За главный приз также будут бороться актрисы Мария Миронова, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко и актеры Анатолий Белый и Валерий Николаев. В конкурсе также примут участие шоумен Владимир Маркони и 16-летний музыкант Ваня Дмитриенко.

В парах со знаменитостями предстоит работать и обучать их тонкостям танца профессионалам своего дела, призерам международных соревнований. В жюри проекта вышли телеведущая Дарья Златопольская, артист балета Николай Цискаридзе и режиссер Владимир Варнава. Ведущим шоу станет Андрей Малахов.

Ранее стало известно, что зрители шоу «Ледниковый период» остались недовольны результатами сезона, слитые в Сеть. Неподтвержденная информация о победителях проекта вызвала возмущение поклонников.