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Харатьян и Зудина стали участниками новых «Танцев со звездами»

Общество
Харатьян и Зудина стали участниками новых «Танцев со звездами»
Кинофестиваль «ВЕЧЕ» ВКонтакте  /  Кинофестиваль «ВЕЧЕ» ВКонтакте

Москва, 28 декабря. Звезды театра и кино примут участие в новом сезоне проекта «Танцев со звездами». Среди них оказались и Дмитрий Харатьян с Мариной Зудиной.

За главный приз также будут бороться актрисы Мария Миронова, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко и актеры Анатолий Белый и Валерий Николаев. В конкурсе также примут участие шоумен Владимир Маркони и 16-летний музыкант Ваня Дмитриенко.

В парах со знаменитостями предстоит работать и обучать их тонкостям танца профессионалам своего дела, призерам международных соревнований. В жюри проекта вышли телеведущая Дарья Златопольская, артист балета Николай Цискаридзе и режиссер Владимир Варнава. Ведущим шоу станет Андрей Малахов.

Ранее стало известно, что зрители шоу «Ледниковый период» остались недовольны результатами сезона, слитые в Сеть. Неподтвержденная информация о победителях проекта вызвала возмущение поклонников.

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Дмитрий Харатьян андрей малахов танцы со звездами
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