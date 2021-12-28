Аналитики: динамику курса рубля уравновешивает приближение новогодних праздников

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Вчерашний торговый день прошел для нефти позитивно. С уровня 76 долларов за баррель цены подросли в район отметки 79 долларов и сегодня даже немного вышли за пределы этого показателя.

«Рынок начинает постепенно успокаиваться относительно угрозы со стороны штамма «Омикрон», поскольку крупные экономики не планируют вводить каких-то дополнительных новых ограничений. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что до Нового года никаких ограничений вводиться не будет, хотя ранее Борис Джонсон говорил, что после Рождества они могут быть. В США все ровно то же самое. Соответственно, это сейчас поддерживает нефтяные цены», — говорят эксперты.

Возобновились переговоры с Ираном по ядерной сделке. Аналитики отмечают, что одной из главных тем для страны является вопрос свободной продажи нефти на мировом рынке. При этом серьезных подвижек по соглашению достигнуто не было, а значит, вопрос о том, состоится ли сделка, пока открыт.

«Сегодня участники рынка будут следить за данными по запасам нефти от Американского института нефти. И, конечно, основным событием, на которое будут обращать внимание, станет ближайшее заседание ОПЕК, — подчеркивают экономисты. — Так что пока нефть переместилась в чуть более высокий диапазон от 75 до 80 долларов за баррель, но непонятно, насколько долго мы здесь задержимся, поскольку такие высокие цены выступают негативным фактором для основных импортеров сырья».

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

На рынке золота вчерашний день завершился небольшим повышением. С отметки 1802 доллара за унцию цены выросли до уровня 1812 долларов. В ходе сегодняшней сессии рост немного продолжился: сейчас мы торгуемся рядом с отметкой 1815 долларов.

«Конец года: активность становится все меньше, никаких важных макроэкономических данных пока что не ожидается. Доллар чувствует себя стабильно и торгуется по индексу DXY в районе отметки 96 пунктов. Доходности десятилетних американских государственных облигаций также стабильны и сейчас находятся в районе отметки 1,47%», — рассказывают эксперты.

При этом поддержку золоту в качестве защитного актива сейчас оказывают опасения по поводу дальнейшего разгона инфляции в мире и, в частности, в США. На этом фоне золото остается в своем актуальном диапазоне от 1760 до 1830 долларов за унцию. Однако уже в январе следующего года оно может попасть под давление, так как в США начнут ускоряться со сворачиванием действующих стимулирующих мер.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Российская валюта продолжает торговаться в очень узком диапазоне. Фактически четвертую сессию подряд мы торгуемся в районе отметки 73,50 рубля за доллар.

«Появились позитивные новости в геополитическом плане. Ожидается, что 10 января пройдет три блока встреч, нацеленных на обсуждение гарантий безопасности России со стороны НАТО. 10 января Россия по плану встретится с США, 12 января ожидается встреча России и НАТО, а 13 января пройдет встреча России со странами ОБСЕ. Стороны настроены на диалог и, конечно, это позитивно оценивается рынком», — отмечают аналитики.

Также вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года фактическая инфляция станет выше 8%. Здесь нужно понимать, что если показатель продолжит сохраняться на высоких отметках или тем более расти, то ЦБ продолжит свой цикл повышения ставок, тем самым поддерживая курс рубля.

«С другой стороны, эту динамику уравновешивает приближение длинных новогодних праздников, в преддверии которых инвесторы могут захотеть застраховать себя от потенциальных рисков и перейти в американскую валюту. Это немного сдерживает укрепление рубля, но пока он остается в актуальном для себя диапазоне от 72,5 до 75,5 рубля за доллар», — заключают аналитики.