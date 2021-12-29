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Режиссер Чардымский о боевике «Гранит»: Надо показывать настоящие мужские фильмы

Общество
Режиссер Чардымский о боевике «Гранит»: Надо показывать настоящие мужские фильмы
кадр из фильма «Гранит»  / 

Премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда состоялся на канале НТВ 28 декабря в 23:20 по московскому времени. Действие киноленты разворачивается в Республике Мозамбик. По сюжету отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с террористами один на один.

Российский актер театра и кино, режиссер, сценарист Алексей Чардымский, комментируя в беседе с ФАН премьеру нового военного боевика, отметил, что терроризм в нынешнее время стал настоящей общемировой трагедией. Поэтому так важно, чтобы с ним боролась не только Россия, но и другие государства.

«Русские люди всегда были неравнодушны к чужой беде. Хотя у нас и у самих бед хватает, но, как говорится, мы готовы последнюю рубашку отдать, но другим поможем. Терроризм — бич XX и ХХI веков, поэтому с ним нужно бороться. А как? Это уже пусть правители наши решают — точечные удары или агентура. Потому что если терроризм будет распространяться, то мало не покажется никому. Но действия на борьбу с терроризмом должны исходить не только со стороны России, но и других государств. Все же терроризм — общемировая трагедия», — сказал режиссер.

Современные военные боевики, такие как фильм «Гранит», по мнению Чардымского, показывают добрые намерения нашей страны и силу мужского духа. При этом неважно, где территориально разворачивается трагедия, пресекать терроризм надо в зародыше, ведь он, как зараза, расползается потом по миру.

«Мы должны показать, что мы за мир и дружбу. Россия всегда была миролюбивой страной, несмотря на те испытания, с которыми мы столкнулись ранее. Если мы не будем помогать, то кто это будет делать? Вот и фильм «Гранит» как раз об этом и говорит. Кроме того, мое мнение таково, что России нужно обеспечивать свою безопасность, так как проблемы в других странах могут перекинуться и на РФ. Поэтому все это нужно уничтожать в зародыше. Помимо этого, нужно показывать настоящие мужские фильмы — когда мужественные ребята защищают интересы людей», — заключил режиссер.

В фильме снимались Олег ЧерновЕвгений ТерскихАлександр БарановскийМарк ГавриловИгорь ФилипповМексес Мабессимо и другие.

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гранит чардымский
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