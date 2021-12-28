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Тунис объявил о бюджете в 20 млрд долларов на 2022 год

Весь мир
Тунис объявил о бюджете в 20 млрд долларов на 2022 год
flickr.com  /  Antonio Castagna

Тунис, 28 декабря. Власти североафриканской республики объявили о бюджете на 2022 год. Размер составил 57,2 млрд динаров, что эквивалентно 20 млрд долларов, передает агентство Reuters.

Сумма увеличилась на 2,3% по сравнению с финансовым планом на 2021 год. Руководство ожидает дефицита в 9,3 млрд динаров (3,2 млрд долларов) или 6,7% ВВП.

Общие потребности в заемных средствах достигнут 18,7 млрд динаров, в результате чего государственный долг возрастет до 82,6% ВВП. Экономика страны сильно пострадала в результате многих лет застоя и пандемии коронавируса. Правительство рассчитывает, что в следующем году ее рост составит 2,6%.

Министерство финансов в прошлую пятницу, 24 декабря, сообщило, что к концу октября задолженность перед зарубежными кредиторами выросла до порядка 102,2 млрд динаров, что эквивалентно 81,5% ВВП. Показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020го.

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тунис
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