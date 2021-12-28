Один из прославившихся за счет внешности братьев Богдановых скончался на больничной койке

Париж, 28 декабря. Скончался один из братьев-близнецов Богдановых. Шоумен русского происхождения Григорий Богданов ушел из жизни в Париже, ему был 71 год, сообщает агентство AFP со ссылкой на его агента.

Братья Богдановы — близнецы русского происхождения, телеведущие, продюсеры. Они получили известность в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении, посвященных космологии и научной фантастике. При этом мужчины отличаются необычной внешностью — ярко выраженные скулы и подбородки. При этом братья публично отрицали, что делали пластические операции.