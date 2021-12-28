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Один из прославившихся за счет внешности братьев Богдановых скончался на больничной койке

Общество
Один из прославившихся за счет внешности братьев Богдановых скончался на больничной койке
pixabay.com

Париж, 28 декабря. Скончался один из братьев-близнецов Богдановых. Шоумен русского происхождения Григорий Богданов ушел из жизни в Париже, ему был 71 год, сообщает агентство AFP со ссылкой на его агента.

Братья Богдановы — близнецы русского происхождения, телеведущие, продюсеры. Они получили известность в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении, посвященных космологии и научной фантастике. При этом мужчины отличаются необычной внешностью — ярко выраженные скулы и подбородки. При этом братья публично отрицали, что делали пластические операции.

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париж богданов смерть
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