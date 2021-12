Гибель Ладжи Йоро стала самой тяжелой потерей для Буркина-Фасо

Ладжи Йоро был настоящей легендой — ходили слухи, что он способен становиться невидимым в бою и останавливать пули. Слава о нем распространилась далеко за пределы северной провинции Лорум, где он стал живым символом борьбы с терроризмом, — по всему Буркина-Фасо и даже в соседнюю Мали. 23 декабря он погиб от рук боевиков.

Редакция Telegram-канала «Газават Азавада» вспоминает командира «Добровольцев защиты Отечества» и рассказывает, насколько велика жертва Ладжи Йоро для Буркина-Фасо.

Титао — столица северной провинции Буркина-Фасо Лорум. Более двух недель доступ в город затруднен из-за террористической группировки «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (террористическая организация, запрещена в РФ), местные жители страдают от нехватки продовольствия. Единственной надеждой населения Титао стали торговцы, которые продолжают снабжать город едой и другими товарами первой необходимости. Их безопасность во время следования по неспокойному маршруту из Уахигуя в Титао обеспечивали «Добровольцы защиты Отечества» (VDP).

Так было и в минувший четверг, 23 декабря, когда террористы устроили засаду неподалеку от поселка Йу. В результате нападения боевиков «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» был убит 41 человек, в числе которых как бойцы VDP, так и простые граждане.

Местные источники пишут, что в тот день ополченцы понесли одни из самых крупных одновременных потерь за всю историю существования «Добровольцев защиты Отечества». Причем инцидент произошел через месяц после того, как в результате нападения террористов на пост жандармерии возле золотого рудника в Инате погибло 53 человека, что стало уже самым серьезным ударом по силам безопасности Буркина-Фасо в принципе за последние годы.

Однако последствия нападения на ополченцев оказались еще более тяжелыми. Среди погибших в результате засады террористов 23 декабря был Сумайла Ганаме, известный по прозвищу Ладжи Йоро.

#BurkinaFaso: After a long night of rumours and conflicting information, it has now been confirmed that Loroum VDP leader Loroum, Soumaila "Ladji" Ganamé, is dead after he and his comrades-in-arms were ambushed on 23 December near You village, on the Titao-Ouahigouya road pic.twitter.com/2w0tGMPnM6