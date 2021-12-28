Гибель Ладжи Йоро стала самой тяжелой потерей для Буркина-Фасо

Ладжи Йоро был настоящей легендой — ходили слухи, что он способен становиться невидимым в бою и останавливать пули. Слава о нем распространилась далеко за пределы северной провинции Лорум, где он стал живым символом борьбы с терроризмом, — по всему Буркина-Фасо и даже в соседнюю Мали. 23 декабря он погиб от рук боевиков.

Редакция Telegram-канала «Газават Азавада» вспоминает командира «Добровольцев защиты Отечества» и рассказывает, насколько велика жертва Ладжи Йоро для Буркина-Фасо.

Засада на дороге в Титао

Титао — столица северной провинции Буркина-Фасо Лорум. Более двух недель доступ в город затруднен из-за террористической группировки «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (террористическая организация, запрещена в РФ), местные жители страдают от нехватки продовольствия. Единственной надеждой населения Титао стали торговцы, которые продолжают снабжать город едой и другими товарами первой необходимости. Их безопасность во время следования по неспокойному маршруту из Уахигуя в Титао обеспечивали «Добровольцы защиты Отечества» (VDP).

Федеральное агентство новостей /

Так было и в минувший четверг, 23 декабря, когда террористы устроили засаду неподалеку от поселка Йу. В результате нападения боевиков «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» был убит 41 человек, в числе которых как бойцы VDP, так и простые граждане.

????????#Burkina -- dans une vidéo non officielle du #JNIM les djihadistes présentent le butin pris aux #VDP dans l'embuscade du 23/12 sur l'axe #Titao- #Ouahigouya. Les djihadistes revendiquent le décès de trente six (36) supplétifs civils dont Ladji Yoro. pic.twitter.com/VEZZSX8C7D — Larmes des pauvres (@ocisse691) December 24, 2021

Местные источники пишут, что в тот день ополченцы понесли одни из самых крупных одновременных потерь за всю историю существования «Добровольцев защиты Отечества». Причем инцидент произошел через месяц после того, как в результате нападения террористов на пост жандармерии возле золотого рудника в Инате погибло 53 человека, что стало уже самым серьезным ударом по силам безопасности Буркина-Фасо в принципе за последние годы.

Однако последствия нападения на ополченцев оказались еще более тяжелыми. Среди погибших в результате засады террористов 23 декабря был Сумайла Ганаме, известный по прозвищу Ладжи Йоро.

#BurkinaFaso: After a long night of rumours and conflicting information, it has now been confirmed that Loroum VDP leader Loroum, Soumaila "Ladji" Ganamé, is dead after he and his comrades-in-arms were ambushed on 23 December near You village, on the Titao-Ouahigouya road pic.twitter.com/2w0tGMPnM6 — MENASTREAM (@MENASTREAM) December 24, 2021

Сумайла Ганаме

О жизни Ладжи Йоро не так много достоверных сведений. Известно, что Сумайла Ганаме родился на севере Буркина-Фасо, в городке Дедугу в семье крестьян. В возрасте пяти лет его отдали изучать Коран. Любовь к армии у него появилась как раз, когда он учился в коранической школе в городе Бобо-Диуласо на севере страны.

«Мы ходили в [военный] лагерь есть гарбу (национальное ивуарийское блюдо — Прим. ФАН). Военные поручали нам мыть посуду и за это давали поесть. С детства я мечтал стать военным», — вспоминал Ладжи в, пожалуй, единственном большом интервью о жизни, которое он дал всего за год до гибели.

После Бобо-Диуласо он отправился к своей семье, которая переехала в деревеньку Йоро, расположенную в малийской провинции Мопти, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Именно по названию этого местечка будущий командир ополченцев в Лоруме и получит свое знаменитое прозвище. В 2002 году молодой Сумайла Ганаме совершил хадж — паломничество в Мекку — и остался в Саудовской Аравии на 11 лет, где занимался случайной работой и продолжал изучать Коран. Там же он встретил свою первую жену, которая родила ему троих детей.

Федеральное агентство новостей /

В Йоро Сумайла вернулся в 2013 году, чтобы стать фермером. Однако к тому времени ситуация в Мали уже вышла из-под контроля правительства. Большая (северная) часть страны была захвачена радикальными исламистскими группировками — «Аль-Каида1 в Исламском Магрибе», «Ансар ад-Дин» и «Движением за единство и джихад в Западной Африке» (террористические организации, запрещены в РФ), которые стали развивать наступление на юг в сторону столицы Бамако. 11 января по просьбе малийского правительства Франция начала операцию «Сервал» против террористов, которая продлилась до июня 2014 года и принесла лишь тактические результаты. Вооруженные группировки, понесшие серьезные потери, рассеялись и переместились в приграничные с Мали районы соседних стран. Общей стабилизации обстановки не произошло, а конфликт распространился на весь Сахаро-Сахельский регион.

В 2013 году боевики наведывались и в Йоро, они насильно загоняли местных жителей в мечети для пропаганды своих радикальных взглядов, не гнушаясь ничем, в том числе избиением стариков, женщин и детей. Сумайла выступил против террористов, не пожелав слушать их проповеди, стоя перед шестьюдесятью вооруженными боевиками. Те оценили смелость фермера и даже предложили вступить в свои ряды. Но Сумайла демонстративно отказался.

Террористы продолжили подвергать насилию жителей Йоро. Многих несогласных похищали, казнили или просто убивали, что спровоцировало массовое бегство граждан из деревни.

Возвращение в Буркина-Фасо

Между тем ситуация в соседнем Буркина-Фасо ухудшалась. Страна, которую долгое время не трогали радикальные исламисты, попала в их поле зрения в начале 2013 года, когда правительство отправило в Мали 650 военнослужащих и еще тысячу человек разместило на границе. Вскоре после этого представитель «Движения за единство и джихад в Западной Африке» заявил, что «Бамако, Уагадугу и Ниамей являются мишенями для наших террористов-смертников».

Сыграло свою роль и ослабление сил безопасности в Буркина-Фасо, которое произошло вследствие отставки президента Блэза Компаоре 31 октября 2014 года после волны массовых протестов. В этот момент в стране возникает вакуум безопасности, который продолжается до сих пор, несмотря на начатую Францией за пару месяцев до этого крупнейшую на сегодняшний день контртеррористическую операцию против радикальных исламистов в Сахельском регионе.

Осенью 2015 года на севере Буркина-Фасо начинаются полноценные атаки террористических группировок как на вооруженные силы, так и на гражданских. Из Мали на юг начинают продвижение «Исламское государство1 в провинции Западной Африки», «Исламское государство в Большой Сахаре» (ISGS) и «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM) (террористические организации, запрещены в РФ). Среди местных группировок радикальных исламистов становится наиболее активна «Ансарул Ислам» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Изолированный в захваченном террористами Йоро, Сумайла решил вернуться в Буркина-Фасо. Он поселился в деревне Солле, которая к тому времени также контролировалась террористами. Там бывший фермер стал участвовать в боях в составе сил группы самообороны Когльвеого. И хотя ополчение имело не самую безукоризненную репутацию, Сумайла проявил себя наилучшим образом, получив свое прозвище — Ладжи Йоро.

«Его прибытие сильно изменило ситуацию. Когда мы увидели его на поле битвы, мы начали чувствовать уверенность в себе. Некоторые молодые люди, которые колебались, присоединились к нашим рядам», — вспоминал один из соратников Ладжи по ополчению.

Все, кто знал его при жизни, отмечали выдающиеся лидерские и организаторские качества. Именно это позволило ему со временем возглавить группу самообороны Когльвеого в Лоруме.

«Я взял в руки оружие, чтобы защитить свою родину, чтобы мои родители и я не были покорены. Дело не в деньгах, а в любви к моей стране», — объяснял Ладжи, что заставило его встать на путь борьбы с терроризмом.

«Добровольцы защиты отечества»

6 ноября 2019 года в результате засады на колонну шахтеров канадской компании SEMAFO 38 человек погибли и почти 60 получили ранения. Это произошло на дороге, соединяющей горнодобывающие предприятия Фада и Бунгу. Нападение террористов на канадских шахтеров стало одной из самых смертоносных атак в Буркина-Фасо.

На следующий день правительство объявило «всеобщую мобилизацию сыновей и дочерей нации» посредством «набора добровольцев для защиты в зонах, находящихся под угрозой», чтобы «победить убийц без веры и закона». 21 января 2020 года был обнародован Закон о добровольцах защиты Отечества.

#Burkina : La mort de #LadjiYoro, leader des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du Loroum a remis au goût du jour le débat sur l’existence des VDP. C'est quoi un VDP ? Quel est son rôle ? Comment sont-ils organisés ? #Sahel

Lire ici : https://t.co/mJWbzdcnDh pic.twitter.com/D8kfB7pL0L — Fasocheck (@FasoCheck) December 27, 2021

В задачи добровольца входило «способствовать, если необходимо, силой оружия, защите людей и имущества в его деревне или в районе его проживания на основании контракта, подписанного между волонтером и государством». Этот контракт действителен в течение одного года с возможностью продления каждый год в течение пяти лет. Многие молодые люди Буркина-Фасо поддержали инициативу правительства:

«Мы готовы идти на фронт […] Это наша жизнь, и мы готовы пролить свою кровь».

Среди них был и Ладжи Йоро, который быстро стал лидером «Добровольцев защиты Отечества» в Лоруме. Под его руководством и при поддержке вооруженных сил Буркина-Фасо удалось достичь существенных результатов в борьбе с терроризмом.

Соратники описывали его как мудрого стратега и тактика, владеющего «искусством войны». Корреспондент одного из местных изданий Джакаридия Сириби во время подготовки интервью с Ладжи заставал его за игрой в военные стратегии на мобильном телефоне.

«Это сильно отличается от реальности, особенно в сахельской местности, но я многому учусь», — оправдывался перед журналистом грозный лидер VDP.

????Quand #Ladji_Yoro désamorçait les mines explosifs???? improvisés des terroristes sur les voies !

Répose en paix combattant ???????????????? pic.twitter.com/dOBboVtdg8 — Docteur Madi Savadogo (@SavadogoMadi1) December 27, 2021

По воспоминаниям своих соратников, Ладжи сам выезжал в патрули и лично давал инструкции подчиненным на позициях, а в его сумке всегда был флаг Буркина-Фасо. В начале этого года он говорил, что ликвидация терроризма на севере Буркина-Фасо — это вопрос нескольких месяцев, и люди верили в это.

Ему удалось объединить группы самообороны провинции Лорум в единое целое, а его авторитет был неоспорим. Он не стремился быть лидером, когда приехал на север Буркина-Фасо. Именно результаты на фронте присвоили ему это звание.

У командира «Добровольцев зашиты отечества» в Лоруме под опекой находилось около 40 деревень в муниципалитетах Солье, Титао, Барабуле и Банхе в Буркина-Фасо, а кроме этого, еще и несколько деревень в Мали.

«Я маленький президент, — смеялся Ладжи, общаясь с журналистом. — Люди доверяют мне, они приходят и доверяют мне. Как только что-то происходит в районе, меня информируют. Иногда я лично приезжаю, чтобы решить проблему, чаще я отправляю кого-то. Люди думают, что я богат. Они приходят ко мне, просят еды, денег на обучение своих детей, на лечение. Я делаю все, что в моих силах».

Неизвестно, насколько правдива была биография Ладжи, рассказанная им самим журналисту. Единственный неоспоримый факт — она дал людям надежду и за это они любили его. Он пережил четыре засады террористов, участвовал в кровопролитных боях, планировал победить терроризм и обосноваться с тремя своими женами и семью детьми в Солле, чтобы снова заняться фермерством. Но судьба распорядилась иначе.

Национальный траур

24 декабря останки Йоро были эвакуированы на вертолете в Уагадугу. Соболезнование выразил президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе.

«Этот бесстрашный доброволец защиты отечества должен быть образцом нашей решимости бороться с врагом», — написал о гибели бойца в Twitter глава государства.

Hommage à Ladji Yoro, mort pour la Patrie. Cet intrépide Volontaire pour la Défense de la Patrie doit être le modèle de notre engagement déterminé à combattre l’ennemi.

J’associe à cet hommage, tous les VDP qui se battent inlassablement jusqu’au sacrifice suprême.#BurkinaFaso — Roch KABORE (@rochkaborepf) December 24, 2021

Скорбели и простые граждане.

«Мое сердце истекает кровью. Этот бесстрашный боец был движущей силой храбрости бойцов VDP в северном регионе и по всей Буркина-Фасо в целом. «Мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Покойся с миром, старший брат», — пишет местный блогер.

« C'est avec dévastation que j'ai appris la mort de Ladji Yoro, à l'état civil Soumaïla Ganamé, tombé ce jeudi 23 décembre 2021 dans une embuscade terroriste.

Ma tristesse est d'autant plus grande que je l'ai inscrit au compte de l'Assemblée nationale pour recevoir, à l'occasion pic.twitter.com/iIKu8494YE — Alassane Bala Sakande (@SakandeBala) December 24, 2021

Председатель национального собрания Алассан Бала Саканде написал у себя в Facebook, что опустошен убийством «героя борьбы с терроризмом Ладжи Йоро».

«Доброволец защиты Отечества, он из своего родного Лорума олицетворял сопротивление нашего народа вооруженным террористическим группировкам».

L’attaque contre les #VDP à You a couté la vie à 41 personnes selon le communiqué officiel du gouvernement. Parmi elles se trouvaient Ladji Yoro. Un deuil national de 48h a été décrété. pic.twitter.com/JzxearsMgQ — Fanny Noaro-Kabré (@FannyNoaro) December 26, 2021

Власти Буркина-Фасо объявили двухдневный траур в связи со смертью Ладжи Йоро и еще 40 человек.

«В этих болезненных обстоятельствах и как дань уважения доблестным VDP и мирным жителям, павшим при защите родины, президент Буркина-Фасо объявляет национальный траур продолжительностью 48 часов, начиная с воскресенья», — гласило заявление официального представителя правительства Алькасума Майга.

Le gouvernement du #Burkina doit prendre toutes les mesures nécessaires pour enterrer le volontaire pour la défense de la patrie #LadjiYoro à Titao. Nul part ailleurs. Un bel hommage pour le héros. Face au terrorisme, il a défendu son Loroum natal au prix de sa vie. pic.twitter.com/wsMXW5ccEM — Harouna Simbo Drabo (@HarounaSimbo) December 25, 2021

25 декабря Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Буркина-Фасо выпустило коммюнике с соболезнованиями.

«Это нападение стоило жизни Сумайле Ганаме, по прозвищу Ладжи Йоро, и некоторым из его товарищей (...). В этих мучительных обстоятельствах министр армии и по делам ветеранов преклоняется перед памятью об этих храбрых бойцах, павших с оружием в руках, защищая родную землю. От имени президента страны и членов правительства он выражает соболезнования семьям скорбящих и желает скорейшего выздоровления раненым. Он отдает дань уважения патриотической приверженности всех бойцов VDP и, в частности, героизму Ладжи Йоро, который боролся за Родину до высшей жертвы. Пусть пример этого бесстрашного борца укрепит патриотическую приверженность нашей нации борьбе с вооруженными террористическими группировками».

26 декабря Сумайлу Ганаме, больше известного как Ладжи Йоро, похоронили. Он погиб героем в возрасте 47 лет, Рыцарем Ордена Жеребца — высшей государственной награды посмертно.

#Burkina: Ladji Yoro fait Chevalier de l'ordre de l'étalon, à titre posthume. Figure de la résistance contre le terrorisme dans le #Loroum, ce #VDP de 47 ans, a reçu les honneurs militaires. Ses compagnons lui ont aussi rendu hommage, à la hauteur de son engagement. @LInfoH24 pic.twitter.com/TotOZpafz4 — Djakaridia Siribié ???????? (@Dsiribie) December 26, 2021

Последствия

Лучше всего о Ладжи Йоро высказался Джакаридия Сириби, который и брал то самое интервью у командира «Добровольцев защиты Отечества» в Лоруме.

«Ладжи Йоро был символом, а символы священны. Он был лицом сопротивления VDP, сопротивления населения и надежды всего Лорума. Благодаря ему в борьбу вступило много молодых людей. Следует также сказать, что он был важным элементом разведывательного аппарата страны в этом районе. Это большая потеря. Ладжи был не начальником, а скорее руководителем операции, командующим войсками».

Djakaridia Siribié, journaliste, à propos de Ladji Yôrô : « Il y avait toujours, dans son sac, un drapeau du Burkina » https://t.co/xKjSJC9IWU — NetAfrique.Net (@netafriquenet) December 27, 2021

Гибель командира VDP в Лоруме — одна из самых тяжелых потерь и идеологический удар для Буркина-Фасо, где ситуация и без того продолжает ухудшаться, имея серьезные последствия для соседних стран — Мали и Нигера. Европейские субрегионалальные инициативы по борьбе с терроризмом, в частности, французская операция «Бархан», показали свою несостоятельность в противостоянии «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин», «Исламскому государству в Большой Сахаре» и другим террористическим группировкам, действующим в зоне Липтако-Гурма.

1 Организация запрещена на территории РФ.