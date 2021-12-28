Гибель Ладжи Йоро стала самой тяжелой потерей для Буркина-Фасо

Ладжи Йоро был настоящей легендой — ходили слухи, что он способен становиться невидимым в бою и останавливать пули. Слава о нем распространилась далеко за пределы северной провинции Лорум, где он стал живым символом борьбы с терроризмом, — по всему Буркина-Фасо и даже в соседнюю Мали. 23 декабря он погиб от рук боевиков.
Редакция Telegram-канала «Газават Азавада» вспоминает командира «Добровольцев защиты Отечества» и рассказывает, насколько велика жертва Ладжи Йоро для Буркина-Фасо.
Засада на дороге в Титао
Титао — столица северной провинции Буркина-Фасо Лорум. Более двух недель доступ в город затруднен из-за террористической группировки «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (террористическая организация, запрещена в РФ), местные жители страдают от нехватки продовольствия. Единственной надеждой населения Титао стали торговцы, которые продолжают снабжать город едой и другими товарами первой необходимости. Их безопасность во время следования по неспокойному маршруту из Уахигуя в Титао обеспечивали «Добровольцы защиты Отечества» (VDP).
Так было и в минувший четверг, 23 декабря, когда террористы устроили засаду неподалеку от поселка Йу. В результате нападения боевиков «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» был убит 41 человек, в числе которых как бойцы VDP, так и простые граждане.
????????#Burkina -- dans une vidéo non officielle du #JNIM les djihadistes présentent le butin pris aux #VDP dans l'embuscade du 23/12 sur l'axe #Titao- #Ouahigouya. Les djihadistes revendiquent le décès de trente six (36) supplétifs civils dont Ladji Yoro. pic.twitter.com/VEZZSX8C7D— Larmes des pauvres (@ocisse691) December 24, 2021
Местные источники пишут, что в тот день ополченцы понесли одни из самых крупных одновременных потерь за всю историю существования «Добровольцев защиты Отечества». Причем инцидент произошел через месяц после того, как в результате нападения террористов на пост жандармерии возле золотого рудника в Инате погибло 53 человека, что стало уже самым серьезным ударом по силам безопасности Буркина-Фасо в принципе за последние годы.
Однако последствия нападения на ополченцев оказались еще более тяжелыми. Среди погибших в результате засады террористов 23 декабря был Сумайла Ганаме, известный по прозвищу Ладжи Йоро.
#BurkinaFaso: After a long night of rumours and conflicting information, it has now been confirmed that Loroum VDP leader Loroum, Soumaila "Ladji" Ganamé, is dead after he and his comrades-in-arms were ambushed on 23 December near You village, on the Titao-Ouahigouya road pic.twitter.com/2w0tGMPnM6— MENASTREAM (@MENASTREAM) December 24, 2021
Сумайла Ганаме
О жизни Ладжи Йоро не так много достоверных сведений. Известно, что Сумайла Ганаме родился на севере Буркина-Фасо, в городке Дедугу в семье крестьян. В возрасте пяти лет его отдали изучать Коран. Любовь к армии у него появилась как раз, когда он учился в коранической школе в городе Бобо-Диуласо на севере страны.
«Мы ходили в [военный] лагерь есть гарбу (национальное ивуарийское блюдо — Прим. ФАН). Военные поручали нам мыть посуду и за это давали поесть. С детства я мечтал стать военным», — вспоминал Ладжи в, пожалуй, единственном большом интервью о жизни, которое он дал всего за год до гибели.
После Бобо-Диуласо он отправился к своей семье, которая переехала в деревеньку Йоро, расположенную в малийской провинции Мопти, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Именно по названию этого местечка будущий командир ополченцев в Лоруме и получит свое знаменитое прозвище. В 2002 году молодой Сумайла Ганаме совершил хадж — паломничество в Мекку — и остался в Саудовской Аравии на 11 лет, где занимался случайной работой и продолжал изучать Коран. Там же он встретил свою первую жену, которая родила ему троих детей.
В Йоро Сумайла вернулся в 2013 году, чтобы стать фермером. Однако к тому времени ситуация в Мали уже вышла из-под контроля правительства. Большая (северная) часть страны была захвачена радикальными исламистскими группировками — «Аль-Каида1 в Исламском Магрибе», «Ансар ад-Дин» и «Движением за единство и джихад в Западной Африке» (террористические организации, запрещены в РФ), которые стали развивать наступление на юг в сторону столицы Бамако. 11 января по просьбе малийского правительства Франция начала операцию «Сервал» против террористов, которая продлилась до июня 2014 года и принесла лишь тактические результаты. Вооруженные группировки, понесшие серьезные потери, рассеялись и переместились в приграничные с Мали районы соседних стран. Общей стабилизации обстановки не произошло, а конфликт распространился на весь Сахаро-Сахельский регион.
В 2013 году боевики наведывались и в Йоро, они насильно загоняли местных жителей в мечети для пропаганды своих радикальных взглядов, не гнушаясь ничем, в том числе избиением стариков, женщин и детей. Сумайла выступил против террористов, не пожелав слушать их проповеди, стоя перед шестьюдесятью вооруженными боевиками. Те оценили смелость фермера и даже предложили вступить в свои ряды. Но Сумайла демонстративно отказался.
Террористы продолжили подвергать насилию жителей Йоро. Многих несогласных похищали, казнили или просто убивали, что спровоцировало массовое бегство граждан из деревни.
Возвращение в Буркина-Фасо
Между тем ситуация в соседнем Буркина-Фасо ухудшалась. Страна, которую долгое время не трогали радикальные исламисты, попала в их поле зрения в начале 2013 года, когда правительство отправило в Мали 650 военнослужащих и еще тысячу человек разместило на границе. Вскоре после этого представитель «Движения за единство и джихад в Западной Африке» заявил, что «Бамако, Уагадугу и Ниамей являются мишенями для наших террористов-смертников».
Сыграло свою роль и ослабление сил безопасности в Буркина-Фасо, которое произошло вследствие отставки президента Блэза Компаоре 31 октября 2014 года после волны массовых протестов. В этот момент в стране возникает вакуум безопасности, который продолжается до сих пор, несмотря на начатую Францией за пару месяцев до этого крупнейшую на сегодняшний день контртеррористическую операцию против радикальных исламистов в Сахельском регионе.
Осенью 2015 года на севере Буркина-Фасо начинаются полноценные атаки террористических группировок как на вооруженные силы, так и на гражданских. Из Мали на юг начинают продвижение «Исламское государство1 в провинции Западной Африки», «Исламское государство в Большой Сахаре» (ISGS) и «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM) (террористические организации, запрещены в РФ). Среди местных группировок радикальных исламистов становится наиболее активна «Ансарул Ислам» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Изолированный в захваченном террористами Йоро, Сумайла решил вернуться в Буркина-Фасо. Он поселился в деревне Солле, которая к тому времени также контролировалась террористами. Там бывший фермер стал участвовать в боях в составе сил группы самообороны Когльвеого. И хотя ополчение имело не самую безукоризненную репутацию, Сумайла проявил себя наилучшим образом, получив свое прозвище — Ладжи Йоро.
«Его прибытие сильно изменило ситуацию. Когда мы увидели его на поле битвы, мы начали чувствовать уверенность в себе. Некоторые молодые люди, которые колебались, присоединились к нашим рядам», — вспоминал один из соратников Ладжи по ополчению.
Все, кто знал его при жизни, отмечали выдающиеся лидерские и организаторские качества. Именно это позволило ему со временем возглавить группу самообороны Когльвеого в Лоруме.
«Я взял в руки оружие, чтобы защитить свою родину, чтобы мои родители и я не были покорены. Дело не в деньгах, а в любви к моей стране», — объяснял Ладжи, что заставило его встать на путь борьбы с терроризмом.
«Добровольцы защиты отечества»
6 ноября 2019 года в результате засады на колонну шахтеров канадской компании SEMAFO 38 человек погибли и почти 60 получили ранения. Это произошло на дороге, соединяющей горнодобывающие предприятия Фада и Бунгу. Нападение террористов на канадских шахтеров стало одной из самых смертоносных атак в Буркина-Фасо.
На следующий день правительство объявило «всеобщую мобилизацию сыновей и дочерей нации» посредством «набора добровольцев для защиты в зонах, находящихся под угрозой», чтобы «победить убийц без веры и закона». 21 января 2020 года был обнародован Закон о добровольцах защиты Отечества.
#Burkina : La mort de #LadjiYoro, leader des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du Loroum a remis au goût du jour le débat sur l’existence des VDP. C'est quoi un VDP ? Quel est son rôle ? Comment sont-ils organisés ? #Sahel— Fasocheck (@FasoCheck) December 27, 2021
Lire ici : https://t.co/mJWbzdcnDh pic.twitter.com/D8kfB7pL0L
В задачи добровольца входило «способствовать, если необходимо, силой оружия, защите людей и имущества в его деревне или в районе его проживания на основании контракта, подписанного между волонтером и государством». Этот контракт действителен в течение одного года с возможностью продления каждый год в течение пяти лет. Многие молодые люди Буркина-Фасо поддержали инициативу правительства:
«Мы готовы идти на фронт […] Это наша жизнь, и мы готовы пролить свою кровь».
Среди них был и Ладжи Йоро, который быстро стал лидером «Добровольцев защиты Отечества» в Лоруме. Под его руководством и при поддержке вооруженных сил Буркина-Фасо удалось достичь существенных результатов в борьбе с терроризмом.
Соратники описывали его как мудрого стратега и тактика, владеющего «искусством войны». Корреспондент одного из местных изданий Джакаридия Сириби во время подготовки интервью с Ладжи заставал его за игрой в военные стратегии на мобильном телефоне.
«Это сильно отличается от реальности, особенно в сахельской местности, но я многому учусь», — оправдывался перед журналистом грозный лидер VDP.
????Quand #Ladji_Yoro désamorçait les mines explosifs???? improvisés des terroristes sur les voies !— Docteur Madi Savadogo (@SavadogoMadi1) December 27, 2021
Répose en paix combattant ???????????????? pic.twitter.com/dOBboVtdg8
По воспоминаниям своих соратников, Ладжи сам выезжал в патрули и лично давал инструкции подчиненным на позициях, а в его сумке всегда был флаг Буркина-Фасо. В начале этого года он говорил, что ликвидация терроризма на севере Буркина-Фасо — это вопрос нескольких месяцев, и люди верили в это.
Ему удалось объединить группы самообороны провинции Лорум в единое целое, а его авторитет был неоспорим. Он не стремился быть лидером, когда приехал на север Буркина-Фасо. Именно результаты на фронте присвоили ему это звание.
У командира «Добровольцев зашиты отечества» в Лоруме под опекой находилось около 40 деревень в муниципалитетах Солье, Титао, Барабуле и Банхе в Буркина-Фасо, а кроме этого, еще и несколько деревень в Мали.
«Я маленький президент, — смеялся Ладжи, общаясь с журналистом. — Люди доверяют мне, они приходят и доверяют мне. Как только что-то происходит в районе, меня информируют. Иногда я лично приезжаю, чтобы решить проблему, чаще я отправляю кого-то. Люди думают, что я богат. Они приходят ко мне, просят еды, денег на обучение своих детей, на лечение. Я делаю все, что в моих силах».
Неизвестно, насколько правдива была биография Ладжи, рассказанная им самим журналисту. Единственный неоспоримый факт — она дал людям надежду и за это они любили его. Он пережил четыре засады террористов, участвовал в кровопролитных боях, планировал победить терроризм и обосноваться с тремя своими женами и семью детьми в Солле, чтобы снова заняться фермерством. Но судьба распорядилась иначе.
Национальный траур
24 декабря останки Йоро были эвакуированы на вертолете в Уагадугу. Соболезнование выразил президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе.
«Этот бесстрашный доброволец защиты отечества должен быть образцом нашей решимости бороться с врагом», — написал о гибели бойца в Twitter глава государства.
Hommage à Ladji Yoro, mort pour la Patrie. Cet intrépide Volontaire pour la Défense de la Patrie doit être le modèle de notre engagement déterminé à combattre l’ennemi.— Roch KABORE (@rochkaborepf) December 24, 2021
J’associe à cet hommage, tous les VDP qui se battent inlassablement jusqu’au sacrifice suprême.#BurkinaFaso
Скорбели и простые граждане.
«Мое сердце истекает кровью. Этот бесстрашный боец был движущей силой храбрости бойцов VDP в северном регионе и по всей Буркина-Фасо в целом. «Мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Покойся с миром, старший брат», — пишет местный блогер.
« C'est avec dévastation que j'ai appris la mort de Ladji Yoro, à l'état civil Soumaïla Ganamé, tombé ce jeudi 23 décembre 2021 dans une embuscade terroriste.— Alassane Bala Sakande (@SakandeBala) December 24, 2021
Ma tristesse est d'autant plus grande que je l'ai inscrit au compte de l'Assemblée nationale pour recevoir, à l'occasion pic.twitter.com/iIKu8494YE
Председатель национального собрания Алассан Бала Саканде написал у себя в Facebook, что опустошен убийством «героя борьбы с терроризмом Ладжи Йоро».
«Доброволец защиты Отечества, он из своего родного Лорума олицетворял сопротивление нашего народа вооруженным террористическим группировкам».
L’attaque contre les #VDP à You a couté la vie à 41 personnes selon le communiqué officiel du gouvernement. Parmi elles se trouvaient Ladji Yoro. Un deuil national de 48h a été décrété. pic.twitter.com/JzxearsMgQ— Fanny Noaro-Kabré (@FannyNoaro) December 26, 2021
Власти Буркина-Фасо объявили двухдневный траур в связи со смертью Ладжи Йоро и еще 40 человек.
«В этих болезненных обстоятельствах и как дань уважения доблестным VDP и мирным жителям, павшим при защите родины, президент Буркина-Фасо объявляет национальный траур продолжительностью 48 часов, начиная с воскресенья», — гласило заявление официального представителя правительства Алькасума Майга.
Le gouvernement du #Burkina doit prendre toutes les mesures nécessaires pour enterrer le volontaire pour la défense de la patrie #LadjiYoro à Titao. Nul part ailleurs. Un bel hommage pour le héros. Face au terrorisme, il a défendu son Loroum natal au prix de sa vie. pic.twitter.com/wsMXW5ccEM— Harouna Simbo Drabo (@HarounaSimbo) December 25, 2021
25 декабря Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Буркина-Фасо выпустило коммюнике с соболезнованиями.
«Это нападение стоило жизни Сумайле Ганаме, по прозвищу Ладжи Йоро, и некоторым из его товарищей (...). В этих мучительных обстоятельствах министр армии и по делам ветеранов преклоняется перед памятью об этих храбрых бойцах, павших с оружием в руках, защищая родную землю. От имени президента страны и членов правительства он выражает соболезнования семьям скорбящих и желает скорейшего выздоровления раненым. Он отдает дань уважения патриотической приверженности всех бойцов VDP и, в частности, героизму Ладжи Йоро, который боролся за Родину до высшей жертвы. Пусть пример этого бесстрашного борца укрепит патриотическую приверженность нашей нации борьбе с вооруженными террористическими группировками».
26 декабря Сумайлу Ганаме, больше известного как Ладжи Йоро, похоронили. Он погиб героем в возрасте 47 лет, Рыцарем Ордена Жеребца — высшей государственной награды посмертно.
#Burkina: Ladji Yoro fait Chevalier de l'ordre de l'étalon, à titre posthume. Figure de la résistance contre le terrorisme dans le #Loroum, ce #VDP de 47 ans, a reçu les honneurs militaires. Ses compagnons lui ont aussi rendu hommage, à la hauteur de son engagement. @LInfoH24 pic.twitter.com/TotOZpafz4— Djakaridia Siribié ???????? (@Dsiribie) December 26, 2021
Последствия
Лучше всего о Ладжи Йоро высказался Джакаридия Сириби, который и брал то самое интервью у командира «Добровольцев защиты Отечества» в Лоруме.
«Ладжи Йоро был символом, а символы священны. Он был лицом сопротивления VDP, сопротивления населения и надежды всего Лорума. Благодаря ему в борьбу вступило много молодых людей. Следует также сказать, что он был важным элементом разведывательного аппарата страны в этом районе. Это большая потеря. Ладжи был не начальником, а скорее руководителем операции, командующим войсками».
Djakaridia Siribié, journaliste, à propos de Ladji Yôrô : « Il y avait toujours, dans son sac, un drapeau du Burkina » https://t.co/xKjSJC9IWU— NetAfrique.Net (@netafriquenet) December 27, 2021
Гибель командира VDP в Лоруме — одна из самых тяжелых потерь и идеологический удар для Буркина-Фасо, где ситуация и без того продолжает ухудшаться, имея серьезные последствия для соседних стран — Мали и Нигера. Европейские субрегионалальные инициативы по борьбе с терроризмом, в частности, французская операция «Бархан», показали свою несостоятельность в противостоянии «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин», «Исламскому государству в Большой Сахаре» и другим террористическим группировкам, действующим в зоне Липтако-Гурма.
1 Организация запрещена на территории РФ.