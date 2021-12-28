Экс-нардеп Куликов предсказал возвращение Украины под крыло РФ из-за венесуэльского козыря Москвы

Киев, 28 декабря. После переговоров Россия-НАТО США придется признать, что Украина находится в исключительной зоне влияния Москвы, после чего это добровольно сделает и Киев.

Таким мнением с журналистами телеканала «НАШ» поделился бывший народный депутат Верховной Рады и бывший глава киевского Бюро Интерпола Дмитрий Куликов, подчеркнув, что вопрос невступления Украины в НАТО обязательно будет обсуждаться во время предстоящих переговоров между Россией и США. При этом можно не сомневаться, что Москва настоит на своем и Вашингтон открыто признает, что Украина находится в зоне влияния РФ.

По словам Куликова, угроза размещения ракетных установок западного военного блока на украинской территории является лишь одним из поводов серьезного геополитического противостояния. При нынешнем уровне развития военных технологий на самом деле не так уж и важно, размещены ракеты НАТО в Турции или где-нибудь во Львовской или Харьковской области. Причина спора более глобальна и экзистенциальна. Речь будет идти о зонах влияния.

Федеральное агентство новостей /

«Тут значение имеет позиционирование: это — моя зона влияния, а это — ваша. То, что самые крупные игроки отнекиваются от негласного названия предстоящих переговоров «Ялта-2» дает надежду, что это именно так. Во всяком случае хочется верить. Украина на сто процентов в зоне влияния России. Заявление Вашингтона о том, что США имеют глобальные интересы на Украине будет приравнено к тому, что Россия разместит свои ракеты и авиационные базы в Венесуэле. Штатам ничем не перебить даже венесуэльский козырь Москвы, не говоря уже о других важных направлениях. Из-за этого козыря сначала США признают право России на свою исконную зону влияния, а следом и Украина вернется под крыло РФ. В этом уже можно не сомневаться. И чем быстрее это произойдет, тем лучше для нас», — заверил Куликов.

Политик подчеркнул, что украинская власть должна признать неизбежное. Ведь если Киев будет сопротивляться после того, как крупные игроки между собой договорятся, США заставят Банковую это сделать так или иначе. Украина еще добровольно попросится к России, либо образумившись — ради спасения, либо под давлением «американских партнеров».

Ранее экономист Землянский объяснил, какая дипломатическая ошибка США дает России полное право хоть завтра перебросить войска на помощь Донбассу.