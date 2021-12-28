ЛУКОЙЛ инвестирует почти 9 млрд рублей в один из проектов «Газпром нефти»

, 28 декабря. ЛУКОЙЛ договорился с «Газпром нефтью» о продаже 50% совместной компании, которая была создана на базе ее дочернего предприятия «Меретояханефтегаз», находящегося в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Договор о продаже части предприятия был заключен в рамках создания совместной компании для разработки крупного нефтегазового кластера, залегающего в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО.

Согласно договоренности, общая стоимость подразумевает, что ПАО «Газпром нефть» переуступает 50% прав требования по займам на сумму 35 млрд рублей. Кроме того, была согласована программа геологического доизучения принадлежащих ООО «Меретояханефтегаз» участков. ЛУКОЙЛ намерен профинансировать обязательства по ней в размере 8,9 млрд рублей. Стороны рассчитывают, что сделка будет закрыта в 2022 году после выполнения отлагательных условий, они включают получение корпоративных одобрений и согласование с Федеральной антимонопольной службой.

Ранее ЛУКОЙЛ оценил перспективы нефтяного спроса в следующем году. Показатель может полностью реабилитироваться, однако этому могут препятствовать несколько факторов, заявил вице-премьер компании Леонид Федун.