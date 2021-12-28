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Власти Алжира запустили первую туристическую поездку на автобусе сборной по футболу

Весь мир
Власти Алжира запустили первую туристическую поездку на автобусе сборной по футболу
wikimedia.org  /  Meriamata/CC BY-SA 4.0

Алжир, 28 декабря. Государственная корпорация городского и пригородного транспорта объявила о запуске туристического тура по столице АНДР. Маршруты впервые осуществляются на автобусе, перевозившем национальную сборную по футболу после того, как она выиграла Кубок арабских наций 2021.

Проект имеет официальное название «Прогулка по Алжиру». Он запущен по случаю зимних праздников, чтобы местные жители и гости могли полюбоваться достопримечательностями и красотами города.

Автобус следует по трем экскурсионным маршрутам. Первый начинается от сада аль-Хаммы и проходит через улицу Белуиздада до Памятника славы и мученичества. Второй пролегает от района Ас-Саблат до площади Мучеников. Третий включает площадь Эмира Абделькадира, улицу Мухаммада V, Народный дворец и Центральное почтовое отделение.

Рейсы начинаются в десять утра по местному времени и завершаются в семь вечера. Стоимость проезда составляет 50 динаров (порядка 26 рублей) для взрослых и 30 (16 рублей) — для детей.

Ранее Алжир раскритиковал включение спорных территорий Западной Сахары в полную карту Марокко. На днях Лига арабских государств разослала странам-членам новое изображение границ.

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алжир
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