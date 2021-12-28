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Романов о премьере фильма «Гранит»: такое кино воспитывает правильный дух

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 17:44
Весь мир
Романов о премьере фильма «Гранит»: такое кино воспитывает правильный дух
кадр из фильма «Гранит»  / 

Москва, 28 декабря. Такие фильмы, как «Турист», «Солнцепек» и пока еще не вышедший «Гранит», премьера которого состоится сегодня в 23:20 на телеканале НТВ, прививают обществу патриотизм и демонстрируют лучшие человеческие качества, считает независимый политический аналитик Роман Романов.

Романов о премьере фильма «Гранит»: Такое кино воспитывает правильный дух
Федеральное агентство новостей /

Собеседник международной редакции Федерального агентства новостей признался, что обязательно посмотрит новую картину о работе российских инструкторов на территории Мозамбика в 2019 году.

«Уверен, кино будет интересным, более того, ранее выходившие фильмы "Турист" и "Солнцепек" получились довольно достоверными и качественными. Они описывают либо недавнее прошлое, либо события современности, что делает их актуальными для широкого зрителя.

Плюс такие картины можно отчасти называть не только художественным творением, но и образовательным. Современное кино и поп-культура, мы должны к этому уже привыкнуть, они превратились в хайп и попытки заработать как можно больше денег, ретранслируя не самые качественные ценности. В данном же случае наоборот — мы видим патриотическую ленту, демонстрирующее волевые качества ключевых персонажей», — считает политолог.

Романов о премьере фильма «Гранит»: Такое кино воспитывает правильный дух
pixabay.com / jorono

По мнению собеседника ФАН, «Гранит» является логическим продолжением сформировавшейся франшизы, в которую, как уже сообщалось выше, входят «Турист» и «Солнцепек». Роман Романов уверен, что подобные работы демонстрирует верную и правильную интерпретацию происходивших не так давно событий, а не только антироссийскую пропаганду Запада и других иностранных акторов.

«Такое кино воспитывает правильный дух, и в обществе существует запрос на подобные работы. Более того, у нас есть определенные группы и классы людей, которые его поддержат, сходят на него, возможно даже проголосуют рублем и своим вниманием. Последние десятилетия эксплуатируются те образы, которые взывают не к самым высоким качествам человека. С точки зрения коммерции — это ключевая проблема, но ведь не нужно все оценивать деньгами, ведь в конечном итоге творец, автор, создатель, те, кто принимал участие в съемках, ставят конечной целью не только возможность заработать деньги, но и сотворить важный продукт, который посеет нечто прекрасное, важное и необходимое обществу», — заключил политический аналитик.

Премьера «Гранита» состоится 28 декабря в 23:20 на телеканале НТВ. Картина повествует о работе российских инструкторов в Мозамбике, а ее главным героем станет отечественный специалист с аналогичным названию фильма позывным.

Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег ЧерновЕвгений ТерскихАлександр БарановскийМарк ГавриловИгорь ФилипповМексес Мабессимо и другие.

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африка мозамбик гранит
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