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Сумму ущерба ДНР от вооруженных действий оценили в 5 миллиардов долларов
Новороссия
Сумму ущерба ДНР от вооруженных действий оценили в 5 миллиардов долларов
 /  из личного архива иеромонаха Феофана

Донецк, 28 декабря. Экономический ущерб Донецкой Народной Республике в результате военных действий со стороны ВСУ превысил 420 миллиардов рублей. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека ДНР.

Данный расчет не является окончательным, поскольку многие объекты расположены в зоне, добраться в которую невозможно, передает информационное агентство «Новороссия». Поэтому цифры ущерба, нанесенного республике украинскими военными могут быть скорректированы в сторону увеличения.

Общественная комиссия заявила, что Вооруженные силы Украины сознательно выводят из строя ключевые объекты социально-экономической инфраструктуры республики.

Ранее ФАН рассказывал о минометном обстреле войсками ВСУ окраин Донецка. Под огонь попал поселок Александровка на западе города.

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