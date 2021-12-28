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Решение властей Украины отправить женщин на службу в ВСУ возмутило читателей Guancha

Армия
Решение властей Украины отправить женщин на службу в ВСУ возмутило читателей Guancha
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Пекин, 28 декабря. Читатели китайского издания Guancha обрушились с критикой в адрес властей Украины, которые решили увеличить численность боевого состава ВСУ за счет женщин.

Минобороны Украины издало новый приказ, в котором говорится, что занятые определенными видами деятельности женщины в возрасте до 60 лет должны становиться на воинский учет. При этом исключение не делается даже для беременных дам и матерей с несовершеннолетними детьми. Теоретически на службу в рядах ВСУ могут быть призваны сотни тысяч украинок. Это решение вызвало нервную реакцию у китайцев.

Жителей КНР возмутили попытки украинских властей повысить военную мощь за счет отправки на службу в войска женщин. Отмечается, что призыв будет добровольным, однако китайцы считают это ложью, которая умышленно распространяется, чтобы успокоить волнения среди граждан.

«Президент-комик ведет опасную игру. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание народа от себя за счет принесения в жертву всей страны и укрепления собственного положения», — написал один из читателей.

Китайцы уверены, что президент Украины Владимир Зеленский преследует собственные политические амбиции, которые ни к чему хорошему не приведут. По их словам, такой шаг свидетельствует об отчаянном положении украинского лидера.

«Эту серию манипуляций на Украине можно занести в анналы истории человечества: как плохой игрок растерял все хорошие карты в игре», — уверен житель КНР.

Ранее сообщалось, что новый приказ украинского минобороны вызвал шквал критики. Главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден оправдываться перед гражданами страны.

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украина всу женщины зеленский призыв
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