Россия обсуждает экспортные поставки комплексов С-400 сразу с несколькими странами

Москва, 28 декабря. Россия ведет переговоры относительно поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» сразу с несколькими государствами, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова.

В интервью РИА Новости она отметила, что за рубежом очень интересуются приобретением данной системы, но США угрожают многим потенциальным заказчикам, используя санкции и другие рычаги давления.

«В настоящее время несколько государств прорабатывают вопрос приобретения С-400, ведутся соответствующие переговоры», — сказала Решетникова.

Ранее она также сообщила о планах поставлять за рубеж российскую эшелонированную систему ПВО. Кроме того, как передает «Царьград», Россия в скором времени начнет экспортировать автомат АК-19 под патрон НАТО.