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АвтоВАЗ представит новый внедорожник Lada Niva в 2024 году

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 17:30
Общество
АвтоВАЗ представит новый внедорожник Lada Niva в 2024 году
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 28 декабря. Российский концерн «АвтоВАЗ» не станет переносить сроки выхода внедорожника Lada Niva нового поколения и представит его, как было анонсировано, в 2024 году, передает пресс-служба компании.

Никаких подробностей производитель не привел. Однако еще с начала 2021 года стало известно, что автомобиль перейдет на современную модульную платформу CMF-B от Renault-Nissan и сохранит свои ключевые достоинства. В том числе полный привод, высокий дорожный просвет и прочную конструкцию.

АвтоВАЗ представит новый внедорожник Lada Niva в 2024 году
Prt Scr twitter.com / @avtonovostidnya

Выпускать новую Lada Niva планируется с тремя дверьми и короткой колесной базой, а также с пятью дверьми и длинной базой. Информации о мощности и объемах двигателей, а также коробках переключения передач пока не поступало, но предполагалось, что машина будет продаваться не только на российском, но и на зарубежных рынках.

АвтоВАЗ ранее объявил об увеличении стоимости всего модельного ряда Lada с 2022 года. В среднем автомобили подорожают на сумму от 11 до 27 тысяч рублей. Российские дилеры уже получили обновленные прайс-листы.

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автоваз lada niva новый внедорожник
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