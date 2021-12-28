Премьер и президент Ливана согласовали дату проведения парламентских выборов

Бейрут, 28 декабря. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил о подписании указа о проведении парламентских выборов и выразил надежду на то, что новое правительство, наконец, соберется на заседание в грядущем году.

Плебисцит назначен на 15 мая 2022 года. Эту дату должен подтвердить президент Мишель Аун, что, судя по словам Микати, проблем не вызовет, так как число проведения выборов согласовывалось с ним.

Lebanon announces May 15 parliamentIG elections, likely to face off https://t.co/dDXvh5dbBj — IG News (@IrshadGulNews) December 28, 2021

В октябре текущего года ливанский парламент утвердил закон о проведении голосования 27 марта 2022 года. Президент не подписал его и предложил перенести выборы на более поздний срок, однако национальное собрание эти поправки отвергло.

Христианский блок «Сильный Ливан» выразил протест против процедуры состоявшегося голосования и покинул зал заседаний. Позже министр внутренних дел Бассам Мавлави сообщил, что его ведомству понадобятся не менее трех месяцев на подготовку к выборам, и поэтому целесообразен их перенос на май. Тогда же чиновник подчеркнул, что не станет подписывать закон о выборах до премьер-министра и президента.

????#Lebanon : PM Mikati says he signed this morning Interior ministry's decree setting date for legislative elections on May 15, 2021. Now it's up to president Aoun to sign it. (Photo Dalati and Nohra) pic.twitter.com/GQN2RftBjr — Matthieu Karam (@MatthieuKaram) December 28, 2021

В настоящий момент перед правительством Ливана стоит целый ворох проблем, которые оно не сможет решить ни к грядущим выборам, ни в ближайшие шесть-семь лет, как считает сам президент республики.

Осенью 2019 года экономическая система страны начала стремительно рушиться, что во многом связано с ее структурой. Дело в том, что после гражданской войны курс ливанского фунта был привязан к доллару в отношении 1507,5:1. Для поддержания национальной валюты Бейрут был обязан держать существенные долларовые резервы, которые подпитывались переводами зарубежной ливанской диаспоры, кредитами, туристической сферой, инвестициями.

Lebanese President @LBpresidency said the country needs "six to seven years" to emerge from #crisis. #Lebanon's economy has been in freefall since 2019, when a mountain of #debt and political gridlock drove the nation into its deepest crisis since the 1975-1990 civil war pic.twitter.com/XYGy58EvvD — MIDEAST TODAY (@MideastToday) December 26, 2021

В результате в 2010-х годах сложилась ситуация, при которой импортировать различную продукцию оказалось выгоднее, чем производить ее самостоятельно, что привело к упадку производства в самом Ливане даже в сельском хозяйстве. Вслед за этим стали сокращаться зарубежные инвестиции, что привело к росту дефицита бюджета. Для обслуживания кредитов правительству пришлось ограничить единовременную выдачу населению его собственных долларовых накоплений и сократить социальные расходы, что позже привело к протестному взрыву и смене кабмина.

Скорость, с которой система начала рушиться (иностранные банки покинули страну в течение одного месяца), позволяет сделать предположение об умышленной диверсии из-за рубежа. По мнению политолога Вячеслава Матузова, ливанская экономика оказалась «обесточена» ради того, чтобы спровоцировать население самостоятельно подавить шиитскую организацию «Хезболла».

???????? In Lebanon, overwhelmed and desperate citizens try to break into closed banks, after it was announced that they would no longer receive their savings, because they were frozen by the regime. pic.twitter.com/JCS65QlfTx — Anonymous UK Citizen (@AnonUKCitizen) October 10, 2021

Как бы то ни было, вслед за обвалом национальной валюты произошло обрушение остальных сфер экономической жизни страны: нехватка топлива породила транспортный паралич и дефицит электричества для населения и промышленности, импортируемые продукты первой необходимости (то есть подавляющее большинство) либо недоступны, либо слишком дороги для крупной доли населения, безработица колеблется в районе 40%, свыше 80% населения находятся за чертой бедности.

Почти две трети ливанцев стремятся покинуть страну навсегда, не видя в ней перспектив для жизни. Преимущественно речь идет о молодежи.