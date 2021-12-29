Индийские врачи угрожают общенациональной забастовкой

Индийские стартапы по продаже подержанных автомобилей набирают популярность; штамм «Омикрон» угрожает экономическому восстановлению страны; в Нью-Дели произошли столкновения между полицией и врачами; Бангладеш может стать четвертым по величине экспортным направлением Индии. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

В индийской столице протестуют врачи

Сотни врачей-резидентов государственных больниц Нью-Дели в течение последних нескольких дней протестуют из-за задержки в распределении по вузам студентов, поступающих на медицинские факультеты страны. Протест принял драматический оборот после того, как медики и сотрудники полиции столкнулись лицом к лицу на улицах города. Обе стороны заявляют о раненых.

Федерация врачей-резидентов Индии, которая возглавляет движение, утверждает, что несколько ее членов были задержаны, когда пытались провести марш протеста от Медицинского колледжа Маулана Азад до Верховного суда. Ассоциация врачей государственных больниц в Дели заявила, что продолжит протестовать против задержки распределения до тех пор, пока требования активистов не будут выполнены. При этом митингующие призвали к общенациональной забастовке все учреждения здравоохранения страны.

Resident Doctors from various Govt Hospitals of New Delhi being detained by the Delhi Police during a protest on Monday demanding the expediting of NEET 2021 - Counselling. Pic @rvmoorthyhindu @the_hindu pic.twitter.com/NMAK1mAL4k — Nistula Hebbar (@nistula) December 27, 2021

Индийский рынок подержанных автомобилей переживает бум

Индийский рынок подержанных автомобилей является пятым по величине в мире после Китая, США, Японии и Германии, говорится в отчете консалтинговой фирмы Redseer. Сейчас в стране ежегодно продается около 5 миллионов подержанных машин. На долю покупателей-миллениалов приходится 80% продаж согласно отчету индийской компании CARS24-IPSOS.

Как полагает Redseer, рынок б/у-автомобилей будет расти в среднем на 11% в годовом исчислении и, вероятно, достигнет 8,3 миллиона единиц к 2026 финансовому году. Это вызвано ростом количества покупок в крупных городах и развитием специализированных онлайн-платформ, таких как CarDekho, Cars24 и Droom.

Уходящий 2021 год уже стал исключительным для платформ подержанных автомобилей, поскольку три компании — Droom, CarDekho и Spinny — объединились в так называемый «Клуб единорогов», который включает в себя стартапы стоимостью от 1 миллиарда долларов. Одновременно с этим Cars24, сервис электронной коммерции для б/у-авто, привлек 400 миллионов долларов в ноябре 2021 года при оценке в 3,3 миллиарда долларов. За последний год стартапы такого рода получили более 1,5 миллиарда долларов финансирования от ведущих венчурных инвесторов.

Рынок получил импульс благодаря начинающим водителям, на долю которых приходится почти половина всех подержанных автомобилей, продаваемых в Индии. Их доля впервые увеличилась на 8-10% в течение 2021 финансового года на фоне пандемии, в первую очередь из-за ограниченной доступности общественного транспорта и возросшей потребности в личной мобильности.

India's used-car market is booming and startups are capitalising like never before https://t.co/9PSwOSMAQw — TOI Business (@TOIBusiness) December 28, 2021

К 2036 году Индия станет 3-й по величине экономикой в мире

Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) предполагает, что в следующем году Индия вернет себе шестую позицию среди мировых экономик: ее рост составит 8,5%, а объем производства, как ожидается, на 0,6% превысит уровень 2019 года. CEBR, одна из ведущих экономических консалтинговых компаний Великобритании, в своей ежегодной таблице Мировой экономической лиги также предсказала, что Китай обгонит США в 2030 году — на два года позже, чем ожидалось ранее. При этом Нью-Дели улучшит свой рейтинг в лиге в течение следующих 15 лет, поднявшись с 7-го места в 2021 году до третьей по размеру экономики планеты в 2036 году.

Аналитики заявили, что пандемия COVID-19 оказала разрушительный эффект на жизнь и предпринимательство в Индии. Страна занимает третье место по числу погибших от инфекции, уступая Соединенным Штатам и Бразилии. Тем не менее благодаря чрезвычайной помощи и оперативным ответным мерам правительства она смогла выйти из второй волны COVID-19.

Аналитический центр предупреждает, что экономическому восстановлению южно-азиатской державы угрожает штамм «Омикрон», который несет с собой высокий риск повторного заражения.

India to become 3rd largest economy in 2031, says CEBRhttps://t.co/5E7vGxEomb



via NaMo App pic.twitter.com/MYqEnuUIDX — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 27, 2021

Бангладеш может стать одним из ключевых партнеров Индии

Бангладеш обещает стать четвертым по величине экспортным направлением Индии в 2022 финансовом году, поднявшись на пять позиций за два года. Согласно имеющимся данным, экспорт в эту страну вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 7,7 миллиарда долларов.

Бангладеш стал экономическим чудом в Южной Азии благодаря беспрецедентным преобразованиям последнего десятилетия. Вскоре страна может превзойти Индию по уровню дохода на душу населения. Этот рост во многом обусловлен успехом государства в качестве мирового экспортера одежды, на долю которого приходится около 80% от общего объема экспорта Дакки. Денежные переводы из-за рубежа составляют более 6% ВВП.

Основными товарами, экспортируемыми Индией в Бангладеш в период с апреля по октябрь 2021 года, были хлопок (2,1 миллиарда долларов), зерновые (1,3 миллиарда долларов), электроэнергия и топливо (0,6 миллиарда долларов), запчасти для транспортных средств (0,5 миллиарда долларов), машины и механические приборы (0,4 миллиарда долларов).

#Bangladesh????????may become 4th largest export destination of #India????????.

In half of FY 2022, the India's export to Bangladesh has increased by 81% as compared to previous year amounting $7.7 billion.



Hello West #Pakistan ???????????????? pic.twitter.com/gWV7lTtmpc — Ghafoor???????? E Asif (@TharkiGhufoor) December 28, 2021

Нью-Дели и Дакка сейчас проводят исследование перспектив заключения двустороннего соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Ожидается, что в ближайшее время состоится Форум генеральных директоров Индии и Бангладеш, который был запущен в декабре 2020 года для внесения политического вклада в различные области торговли и инвестиций и содействия обмену между деловыми кругами двух государств.

В совместном заявлении после виртуального саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и его коллегой из Бангладеш Шейх Хасиной обе стороны подчеркнули необходимость решения вопросов нетарифных барьеров и упрощения процедур торговли.

Благотворительной организации матери Терезы запретили получать пожертвования из-за границы

Благотворительная организация «Миссионеры милосердия», которая работает с самыми бедными жителями страны, была учреждена матерью Терезой в 1950 году. Ее штаб-квартира находится в Калькутте. На этой неделе правительство Индии запретило «миссионерам» получать иностранные пожертвования из-за несоответствия требованиям местного законодательства.

«От «Миссионеров милосердия» не поступало запросов о пересмотре отказа», — говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Христианская благотворительная организация подтвердила, что продление ее заявки не было одобрено. Она попросила свои центры не проводить операции со счетами для иностранных взносов до тех пор, пока этот вопрос не будет решен. В заявлении министерства не содержится подробностей о том, какие конкретно правила были нарушены.

Driven by Hindu angst, India bans foreign contributions to Mother Theresa's charity, making its continued existence uncertain. Rising resentment of foreign money and Christianity. https://t.co/yH6f3ucsrL — Bob Lonsberry (@BobLonsberry) December 28, 2021

Это не первый случай, когда благотворительные организации или правозащитные группы в Индии теряют лицензию на получение денег от зарубежных доноров. С момента прихода к власти в 2014 году правительство Нарендры Моди лишило права получать пожертвования из-за рубежа сотни НПО.

Intel планирует создать в Индии подразделение по производству полупроводников

Объявление американского производителя чипсетов Intel о возможном открытии завода полупроводников в Индии появилось после недавнего решения правительства Моди о поддержке исследований и инноваций в этой сфере. Нью-Дели одобрил стимулирование экосистемы изготовления полупроводников и дисплеев в размере 11 миллиардов долларов США. Кабинет министров хочет позиционировать Индию как глобальный центр высокотехнологичного производства. Ожидается, что это откроет новую эру в индийском производстве электроники.

Правительство разработало привлекательную стимулирующую программу для компаний, производящих кремниевые полупроводниковые изделия, дисплеи, составные полупроводники, кремниевую фотонику, датчики, упаковку полупроводников и их дизайн. Схема создания подобных заводов предусматривает финансовую поддержку до 50% стоимости проекта.

IT Minister Ashwini Vaishnaw tweets 'Intel-welcome to India' after senior company executive lauds semiconductor incentives IT Minister Ashwini Vaishnaw on Tuesday tweeted "Intel - welcome to India." This was in response t... #Industry by #EconomicTimes https://t.co/xmwBOdmjAr — Market’s Cafe (@MarketsCafe) December 28, 2021

Индия и ОАЭ подпишут двустороннее торговое соглашение

Индия и ОАЭ завершили переговоры по двустороннему торговому соглашению, о котором будет объявлено во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Дубай в первую неделю 2022 года. Предполагается, что, помимо снижения тарифов, пакт будет включать в себя ключевые положения для облегчения приезда индийских специалистов и рабочих в ОАЭ.

Эмираты давно стали крупнейшей базой индийской диаспоры, и ожидается, что компании получат еще больше свободы при найме работников из Индии. Кроме того, будут введены более простые инвестиционные нормы. Организации ОАЭ получат возможность вкладывать деньги в создание критически важной инфраструктуры на индийской территории. Что касается импортных пошлин, то некоторые области, представляющие интерес для Нью-Дели (например, производство продовольственных товаров), получат льготы, чтобы их участники могли конкурировать с поставщиками из других частей света.

ОАЭ являются частью Совета сотрудничества стран Персидского залива, который несколько лет назад безрезультатно вел переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Торговое соглашение знаменует собой значительное изменение позиции Нью-Дели по данному вопросу.

PM Modi likely to visit UAE by first half of next month. Both India and the UAE are holding talks to firm up a comprehensive free trade agreement and there is a possibility of forward movement on it during the visit.



| Business Standard News https://t.co/pSGa7RSuxT — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 28, 2021

Сейчас Нью-Дели ведет обсуждение по некоторым из соглашений о свободной торговле с ЕС, Великобританией, Австралией и Израилем. Как ожидается, документы будут разработаны в ближайшие месяцы. С двусторонним товарооборотом в 43 миллиарда долларов ОАЭ являются третьим по величине торговым партнером Индии, уступая Китаю и США.

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