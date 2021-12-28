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Участнику «Елки желаний» вручили подарок от главы Марий Эл
Общество
Участнику «Елки желаний» вручили подарок от главы Марий Эл
pixabay.com  /  Alexei_other

Йошкар-Ола, 28 декабря. Глава Марий Эл Александр Евстифеев исполнил пожелание Дмитрия Стрельникова, содержавшееся в шаре на новогодней елке.

Уже на следующий день после того, как Евстифеев снял шар с «Елки желаний», его автору подарили на Новый год желанную электронную книгу. Полезный гаджет по поручению Евстифеева вручил Стрельникову первый заместитель председателя правительства Марий Эл Михаил Васютин, сообщает «МедиаПоток».

Стрельников пожелал мальчику счастья и здоровья и узнал у него об успехах в игре на фортепиано и любви к чтению. Совсем скоро должны исполниться и пожелания еще двух ребят, новогодние шары которых Евстифеев снял недавно с «Елки желаний».

Ранее ФАН сообщал, что в акции «Елка желаний» принял участие президент РФ Владимир Путин. Он в дистанционном формате снял с елки три открытки с новогодними просьбами детей. Их желания уже начали исполняться.

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новый год подарок елка желания
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