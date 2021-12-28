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Майк Помпео заявил, что «миллион американцев» томится в «китайских концлагерях»

Весь мир
Майк Помпео заявил, что «миллион американцев» томится в «китайских концлагерях»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Вашингтон, 28 декабря. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин «держит более миллиона американцев в концентрационных лагерях». Об этом политик сообщил в воскресенье в ходе своего интервью каналу FoxNews.

Такое откровение бывший госсекретарь сделал, отвечая на вопрос ведущего о том стоит ли Соединенным Штатам бойкотировать олимпиаду в Пекине.

«Я бы рекомендовал президенту, будь я сегодня госсекретарем, чтобы мы не отправляли наших спортсменов в это ужасно трудное место, где они будут вынуждены молчать, не говорить как американцы или будут вынуждены восхвалять Си Цзиньпина как великого лидера, в то время как он держит более миллиона американцев в концентрационных лагерях», — заявил Помпео.

По его мнению, решение провести олимпийские игры в Китае является ошибкой со стороны Международного олимпийского комитета.

«Я не думаю, что Олимпийский комитет должен был разрешить Си Цзиньпину провести эти игры», — уверен бывший госсекретарь.

Пользователи соцсетей тут же подхватили высказывание Помпео, высмеяв его заявление.

«Он действительно сказал это! Послушайте»

«Помпео обвинил Си Цзиньпина в том, что он держит миллион американцев в концентрационных лагерях. Хотел бы я, чтобы это было правдой!»

«Я думаю он переел «ананасов свободы» с Тайваня»

Некоторые комментаторы усомнились, что в кадре телеканала был действительно Помпео, назвав его двойником и компьютерной моделью.

«Это даже не выглядит как он, что за черт? Неудачный двойник?»

«Я верю Помпео…он сбросил так много веса! Должно быть он жил в концлагере с миллионом других американцев!»

Впрочем, многие пользователи Twitter уверены, что политик банально оговорился, перепутав американцев с уйгурами.

«Очевидно, что он оговорился. Китай держит в концлагерях миллион уйгуров, а не американцев»

«Очевидная оговорка»

Один из сторонников Китая высмеял американских комментаторов, которые развели бурное обсуждение тенденциозного высказывания Помпео, дежурно обвинившего КНР в нарушении прав человека.

«Смехота, 1 000 000 американцев в концентрационных лагерях? Что-то не так с нашей страной. Я поддерживаю Си Цзиньпина и Китай перед лицом глобальной битвы за гегемонию. С Америкой покончено, веселитесь, пока это этот процесс не окончен. Кстати, Китай не собирается вторгаться в Америку. Я знаю, что ботаны-бумеры по какой-то причине верят в это»

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сша китай концлагеря
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