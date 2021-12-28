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Савчук отреагировал на слухи о романе с экс-женой Лепса

Шоу-бизнес
Савчук отреагировал на слухи о романе с экс-женой Лепса
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 28 декабря. Модели Дмитрию Савчуку приписали тайные отношения с Анной Шаплыковой, бывшей женой певца Григория Лепса. Артист ответил на подозрения в романе.

Развод Григория Лепса и Анны Шаплыковой стал самым резонансным событием шоу-бизнеса за последние недели. Пара рассталась спустя 20 лет брака, вскоре экс-супруга артиста отправилась на курорт, где провела время на фоне бракоразводного процесса.

Вскоре Шаплыкову заподозрили в романе с молодым актером и моделью Дмитрием Савчуком. Возможный любовник отреагировал на слухи и поделился эмоциями в беседе с изданием Woman.ru.

«Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать. Но я бы хотел, чтобы никто ничего не писал, конечно. Чтобы все было тихо — я устаю от такого повышенного внимания», — признался Савчук.

Несмотря на карьеру в шоу-бизнесе, Савчук решил оградить свою жизнь от постороннего внимания. Так, он ограничил доступ к своим соцсетям в ответ на обвинения в некорректном поведении.

Григорий Лепс нашел другой способ справиться с разводом: артист не стал заводить новый роман, а занялся карьерой. Недавно музыкант после очередного концерта сфотографировался в обнимку с дочерьми президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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лепс савчук шаплыкова
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