Юрий Лоза собирается поститься в Новый год

Москва, 28 декабря. Новый год не время менять свои традиции и прекращать пост. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза, отметив, что за границу в этом году он не планирует.

Лоза признался, что будет отмечать Новый год как всегда, потому что на этот день выпадает пост. Он заявил, что у православных главным праздником считается Рождество.

«Сейчас во время поста как-то не принято особо сильно и бурно отмечать. Поэтому скромненько, как всегда, без фанатизма, обычными постными продуктами какими-то», — рассказал Лоза Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По словам Лозы, он намерен оставаться в России. Музыкант рассказал, что раньше мог позволить себе выезды за границы, но сейчас после перелетов в разные климаты боится заболеть. Лучшим отдыхом является смена деятельности, поэтому важно стараться изобретать то, что обычно не делаешь, резюмировал Лоза.

Ранее Лоза прокомментировал сообщение, что власти Китая собираются запретить знаменитостям размещать в интернете информацию, которая пропагандирует культуру излишнего потребления. По мнению Лозы, российские артисты не должны выпячивать свое богатство.