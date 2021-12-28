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Фигурист Соловьев будет заниматься со спортивным реабилитологом после выписки из больницы

Общество
Фигурист Соловьев будет заниматься со спортивным реабилитологом после выписки из больницы
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 28 декабря. Фигуриста Дмитрия Соловьева выписали из больницы. Он чувствует себя уже гораздо лучше, ему предстоят занятия с реабилитологом для скорейшего восстановления. Об этом рассказала представитель фигуриста Елена Болотова.

Спортсмен первые дни просто отсыпался в больнице после «Ледникового периода». Ему был нужен отдых, заявила представитель 32-летнего фигуриста. Она добавила, что больница является не лучшим местом для этого, передает «СтарХит».

«Конечно, Дима уже рвется в бой, хочет вернуться на лед. Сейчас занимается со спортивным реабилитологом, будем смотреть, сможет ли он принимать участие в ледовых шоу — первое стоит в графике уже 30 декабря», — отметила Болотова.

По рекомендации врачей роль фигуриста в ледовом шоу могу упростить, убрать различные трудные трюки, чтобы максимально беречь себя и дать организму полностью восстановиться, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев начал выздоравливать после жестокого избиения в центре Москвы. Медики довольны процессом восстановления спортсмена.

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больница дмитрий соловьев фигурист
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