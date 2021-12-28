Депутат Верховной рады Кива в прямом эфире поддержал идею союза Украины и России

Москва, 28 декабря. Идея «славянского союза» России и Украины органична и имеет право на жизнь, несмотря на давление со стороны коллективного Запада. Об этом в прямом эфире ток-шоу «60 минут» заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Москва долгое время никак не выражала свои интересы, связанные с территорией Украины, однако сейчас начала отстаивать свои права, отметил Кива. Этот союз для РФ — один из гарантов надежной защиты собственных границ и международных интересов, подчеркнул член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Сегодня, через восемь лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе», — признался Илья Кива.

Заявление депутата было приурочено к готовящимся переговорам России и НАТО о гарантиях безопасности и ситуации на Украине. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва намерена «положить заслон» продвижению Альянса на восток.