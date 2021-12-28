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Украинские хлебокомбинаты могут приостановить работу из-за подорожания газа

Экономика
Украинские хлебокомбинаты могут приостановить работу из-за подорожания газа
pexels.com  /  Marianna OLE

Киев, 28 декабря. Хлебокомбинаты на Украине могут остановиться из-за высокой стоимости газа в Европе. Дорогое сырье сводит на нет рентабельность этих предприятий, передает «Общественная Служба Новостей».

Украинские предприятия вынуждены работать себе в убыток или останавливать производственный процесс. Подробностями со СМИ поделился представитель «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

Согласно его данным, доля топлива в себестоимости хлеба взлетела до 20–25%. В это же время рентабельность предприятий в лучшем случае ушла в ноль. Специалист отметил, что часть компаний продолжают функционировать с отрицательной рентабельностью, близкой к 20%.

Россия остается безальтернативным источником газа для Украины. Об этом ранее официально заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

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